Bursa’da CHP’li Bozbey ve Özdemir’in seçim afişlerine çirkin saldırı: Sandığı işaret ettiler!

CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey ve Nilüfer Belediye Başkan Adayı Özdemir’in seçim afişlerine çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Adayların afişlerine yazılan ifadeler tepki topladı. CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı'ndan konuya ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 21:04
Bursa’da CHP’li Bozbey ve Özdemir’in seçim afişlerine çirkin saldırı: Sandığı işaret ettiler!
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Yerel seçimlere bir hafta kala Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Bursa Büyükşehir ve Nilüfer Belediye Başkan Adaylarının Ata Bulvarı mevkiinde bulunan billboardlardaki afişlerine ve pankartlarına çirkin saldırı düzenlendi.  

KIRMIZI BOYALARLA UYGUNSUZ İFADELER YAZILDI

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey ile CHP Nilüfer Belediye Başkan adayı Şadi Özdemir’in seçim afişleri ve billboardlardaki reklam görselleri kırmızı sprey boyalar ile uygunsuz kelimelerle boyandı.

Olaya tepki gösteren CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Mustafa Bozbey, Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ve Nilüfer İlçe Belediye Başkan adayı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Binası’nda basın açıklamasında bulundu.  

"YAPILANLARA SANDIKTA HERKES CEVABINI VERECEK"

Seçim Kurulu kararlarına uyulmadığına dikkat çeken CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey şunları söyledi:

“Her kesim kararını vermiş 31 Mart gününü bekliyor. Tüm bu yapılanlara sandıkta herkes cevabını verecek. Biz Bursalılara güveniyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden hareket ettiğimiz Nilüfer’de böyle bir saldırı ile karşılaşmak hepimizi üzdü. Biz sakin olmak zorundayız, biz yasayı yönetmeyi biliyoruz onlara uyar gerekliliğini yerine getiririz. Bu saldırıyı kınıyorum Bursalılar da bu saldırıya 31 Mart’ta fazlasıyla verecektir.”

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Seçim sürecindeki barış ortamını sağlamak için başta Kaymakamımız olmak üzere Valimizi de göreve çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ise “Bu saldırılar Nilüfer’deki barış ortamını bozmaya yönelik saldırılardır. Biz bu saldırılara alet olmayacağız” diye konuştu.

Yapılan saldırıya tepki gösteren CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir de “Nilüferli halkımız çevreyi kirleten bu tarz insanlara gerekli cevabı sandıkta verecektir” dedi.

 


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