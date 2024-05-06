Mustafa Bozbey yeğenini şirkete yönetici yaptı

Bursa'da CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin bir şirketine başkan yeğeni olarak atadığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 11:53
Mustafa Bozbey yeğenini şirkete yönetici yaptı
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CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey’i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji’ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atadı.

Furkan Bozbey, Instagram hesabından kendisinin de bulunduğu, BURKENT’in yeni yönetim kurulunu ve Mustafa Bozbey’in fotoğraflarını paylaşarak “BURKENT yönetimi Bursa’mıza hayırlı olsun” diye yazdı.

Furkan Bozbey daha sonra Instagram biyografisine ‘BURKENT yönetim kurulu başkanı’ titrini ekledi. Ancak Bozbey bu paylaşımı daha sonra sildi.






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