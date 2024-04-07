Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü'ne 'alkış' soruşturması

Bursa’da mazbatasını verdiği CHP’li belediye başkanı Mustafa Bozbey için alkış isteyen İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us hakkında Yüksek Seçim Kurulu tarafından idari soruşturma başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 16:09
Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü'ne 'alkış' soruşturması
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Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, kentte büyükşehir belediye başkanlığı seçimini kazanan CHP'li Mustafa Bozbey'in mazbata töreni sırasında yaptığı konuşma üzerine hedef haline geldi.

İktidara yakın medya organları, Mehmet Us'un İl Seçim Kurulu önünde Bursalılara yönelik konuşması sırasında, Bozbey'e daha güçlü alkış istediğine dair görüntülerini "Mehmet Us'tan CHP’li Bozbey’in mazbata töreninde amigoluk!", "Sözde tarafsız! Bursa İl Seçim Kurulu Müdürünün konuşması tepki çekti" gibi başlıklarla haber haline getirdi. 

Bunun üzerine Mehmet Us hakkında YSK tarafından idari soruşturma başlatıldı. Ayrıca Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da cezai soruşturma başlattığı belirtiliyor.



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