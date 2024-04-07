Pınarbaşı’nda seçim iptal edildi...Genç: 'Hukukla darbe yapılıyor'

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde CHP’nin kazandığı yerel seçim sonuçları MHP’nin itirazının ardından iptal edildi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 07.04.2024 - 04:00
Pınarbaşı’nda seçim iptal edildi...Genç: 'Hukukla darbe yapılıyor'
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da iptal kararı ile ilgili başvuran CHP’nin başvurusunu reddetti. Böylece 2 Haziran’da seçimlerin tekrarlanması için verilen karar kesinleşti.

Cumhuriyet’e konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, “Pınarbaşı annemin memleketi. O gece oradaydım. 2019 seçimlerinde de orada birtakım sıkıntılar olmuş, MHP kazanmıştı. Biz de en son 1989’da belediyeyi kazandık. Seçimin başından sonuna kadar önde gittik. Aramızdaki fark hiçbir zaman 300 oyun altına düşmedi. Sonuçta seçimi 328 oyla önde bitirdik. İtiraz ettiler, 14 sandığın mühürsüz olduğunu iddia ettiler. Oylar tekrar sayıldı, fark yine aynı çıktı. Islak imzalı tutanakta tüm partilerin imzaları vardı. Hiçbir hukuksuzluk yoktu. Sandıktan ne çıkıyorsa sayıma o girmeli” dedi.

"KARAR SİYASİ"

Pınarbaşı halkının iradesinin gasp edildiğini söyleyen Genç, “Alınan karar siyasi ve yanlış. Hep ‘Milletin egemenliği esas’ diyoruz ama hukuk kullanılarak darbe yapılıyor. Biz orada seçimi daha büyük farkla kazanacağız. Pınarbaşı halkı zaten belediye başkanını seçmişti” diye konuştu. 


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