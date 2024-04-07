Son dakika... Özgür Özel ve partililer YSK önünde: Hatay için 'seçim iptali' başvurusu!

Yayınlanma: 07.04.2024 - 15:15

Güncelleme: 07.04.2024 - 15:58

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer, Hatay'da sonuçlar kesinleşmeden mazbatanın AKP'nin adayına verilmesini protesto için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde bir araya geldi.

Özel, YSK Başkanı Ahmet Yener ile bir araya geldi. Yaklaşık 10 dakika süren görüşmenin ardından YSK önünde basın açıklaması yapıldı.

"3 BİN 389 ÖLÜ SEÇMEN TESPİT ETTİK"

CHP lideri Özel, ses tellerinden ameliyat olduğu için ilk sözü CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici aldı.

Hatay'daki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini belirten Binici, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığımız Hatay için birazdan içeriğine ilişkin bazı bilgiler vermek suretiyle olağanüstü ve olağan itiraz dilekçemizi vermiş bulunmaktayız. İlçeler için itiraz dilekçelerimizi ise dün akşam itibariyle verdik Yarın YSK’nın gündemine alınmasını bekliyoruz. Kayseri Pınarbaşı ilçesinde seçimin iptal kararı mühürsüz oy torbalarına ilişkindir ama aynı şekilde Ardahan Çıldır ilçesinde aynı gerekçe olup Kütahya sayılırken Hatay’ın Samandağ ilçesi sayılmamaktadır. Kapsamlı 80 sayfalık dilekçemizde bu hususları da belirttik.

Hatay’da yaptığımız olağanüstü itiraz kısmına gelirsek, bizim öncelikle Hatay’da talebimiz bütün oyların sayılması, mümkün olmadığı takdirde geçersiz oyların sayılması olup, yine tespit ettiğimiz 3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu ölü seçmenin nasıl kullandığının tespitini talep ediyoruz. Seçimin iptalini istiyoruz. Bizim tespit edebildiğimiz 20 sandıkta sandık kurulu başkanları polis ve zabıta memurlarından oluşmaktadır. Yani kanunun aksine bir sandık kurulu oluşumu söz konusudur. Dolayısıyla Hatay’da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz. Bugün verdiğimiz dilekçenin ana başlıkları da bu kapsamdadır. Buradan bütün il, ilçe seçim kurulları dahil olmak üzere hakimlere, seçim kurulu üyelerine adalete uygun haklı hakkaniyetli ve kanuna uygun bir şekilde davranmaya davet ediyoruz."

Fotoğraflar: Necati Savaş

"ÇİFTE STANDARTLARIN ÇÖZÜLMESİNİ DİLİYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise, itiraz sonuçları netleşmeden mazbata verilmesini eleştiren "Bu sürecin çifte standart olmaksızın ve çifte standartların çözülmesi yönünde YSK kararıyla devam etmesini diliyoruz. Buradan başvurularımızı yaptık, yarın gündeme alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böyek de "Hataylının iradesini korumak tüm Türkiye'nin görevidir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile şunları kaydetmişti:

"Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum."

Ankara Emniyet Müdürlüğü de, CHP lideri Özel'in de katılımıyla YSK önünde yapılacak basın açıklaması öncesinde, YSK'nin binasının da bulunduğu Sıhhiye'deki parkın etrafını bariyerler ile kapatmıştı.