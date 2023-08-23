Bursa’da IŞİD bağlantılı isimlere operasyon: 12 gözaltı

Bursa’da yapılan operasyonda, terör örgütü IŞİD ile bağlantısı tespit edilen 12 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 10:07
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda IŞİD ile bağlantılı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.


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