Bursalı’dan CHP’nin kurultay sürecine ilişkin flaş açıklama: 'Kılıçdaroğlu, muhaliflerden oluşan yeni ekiple...'

Yayınlanma: 13.10.2023 - 18:15

Güncelleme: 13.10.2023 - 18:15

Cumhuriyet Halk Partisi’nde son il kongreleri bu ay içinde tamamlanacak ve 4-5 Kasım tarihlerinde de olağan kurultay yapılacak. Sürece ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuşan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, kulis bilgilerini dile getirdi.

“DELEGELER KURULTAYDAKİ KONUŞMALARLA KARARLARINI DEĞİŞTİREBİLİR”

Genel bakanlık seçiminde delegelerin adayların konuşmaları doğrultusunda karalarını değiştirebileceklerini dile getiren Bursalı, “Eğer Çelik’in seçilmesinde yerel merkezin etkisi olmadıysa delegelerin kendi hür iradeleriyle Çelik’i seçtikleri konusunda varsayım öne sürebiliriz. Delegelerin şu veya bu ‘liderin adamı’ olmak yaftasından kurtulması önemli. Zaten hep yapılan çağrı da muhalefet genel merkezi, muhalif olan kesimlerden adayların iradelerine kimsenin ipotek koymayacağı, genel kurulda hangi adayı destekleyecekleri konusunda kendi iradeyleri ile karar verecekleri yönünde. Delegeler kurultaydaki konuşmalarla kararlarını değiştirebilir. Daha önce tercihleri belli delegelerin yüzde 50’sinin bile bu tercihleri değiştirebileceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“ÖZGÜR ÖZEL’İN ÖNE ÇIKACAĞINI VARSAYMAK MÜMKÜN”

Bursalı, kurultay sonunda genel başkanlık koltuğunda oturacak isme işaret ederek, “Özgür Özel, giderek tansiyonunu yükseltiyor, kongrelere katılıyor, konuşmalar yapıyor. Kılıçdaroğlu aday olacaksa biz onu henüz görmüyoruz, herhalde konuşmasını kurultayda yapacaktır. Ama Özgür Özel’in bu süreç içinde il ve ilçe kongrelerindeki konuşmalarıyla öne çıkacağını varsaymak mümkün. Bunun yanısıra Kılıçdaroğlu eski ekibi tasfiye ederek yeni, muhaliflerden oluşan bir ekiple başkan olarak kalmayı planlıyor olabilir, bu konuda da duyumlar var” dedi.























