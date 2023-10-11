Son dakika... Özgür Özel'den 'kurultay' açıklaması: 'Tartışmaların olduğu bir süreç olmasın'
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel, 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek kurultay ile ilgili "Tartışmaların olduğu bir süreç olmasın. Milyonlara umut olmak üzere yola çıkmış durumdayız" dedi.
CHP Genel Başkanı adayı Özgür Özel, Tokat İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"BİZ BU PARTİNİN EVLADIYIZ"
Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Bugün buradaki ziyaret, 4-5 Kasım'da yapılacak olan kurultayımıza yönelik. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına ilgili kimse şunu beklemesin. Kurultay bir kavga ve gerilim ortamında, başta genel başkanımızın incitileceği veya geçmişte kötü örneklerin yaşandığı gibi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleştirilerin hakaret sınırlarını aştığı birtakım tartışmaların olduğu bir süreç olmasın.
Biz bu partinin evladıyız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatları baba evnde yönetime talip olabilirler, baba evinde 'Ben daha iyisini yapacağım' diyebilirler. Ama baba evini yakıp, yıkmazlar. Baba evine zarar vermezler. Çünkü kurultayın ertesi günü genel merkez hepimize lazım.
Tartışmaların olduğu bir süreç olmasın. Milyonlara umut olmak üzere yola çıkmış durumdayız."
Ayrıntılar geliyor...
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