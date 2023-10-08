Kritik yarış bugün: CHP'nin büyük kurultayına en çok delege gönderen İstanbul'da il başkanlığı seçimi var...

Yayınlanma: 08.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.10.2023 - 03:00

CHP’de gözler bugün yapılacak İstanbul İl Kongresi’ne çevrildi. İstanbul’da adı genel merkezle anılan Cemal Canpolat ile değişimcilerin desteklediği Özgür Çelik başkanlık için yarışacak.

Canpolat, partiyi sol değerlerle donatacağını belirterek “CHP’yi yeni yüzlerle tanıştırarak değişimi sağlayacağız. Kişileri değil fikirleri yarıştıracağız” diye konuştu. Çelik ise değişimi geliştirmek için göreve talip olduğunu belirterek “İktidar yolculuğunu başlatacak gücümüz var” dedi.

BELİRLEYİCİ OLACAK

İstanbul seçimi kurultaya gönderdiği 196 delegeyle 4-5 Kasım’da yapılacak olan büyük kurultay için kritik öneme sahip.

Bu kritik yarış öncesinde partide CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kadın aday sayısının artması için bir kadın bir erkek adayın olduğu “fermuar sistemi” önerisi tartışılıyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bu çıkış, parti içinde “samimi” bulunmadı.

‘SÖZLER UNUTULUYOR’

Partide değişimi savunanlar, Kılıçdaroğlu’nun göreve geldiğinden bu yana söz verdiği bu değişikliği yapabileceğini belirterek “Genel başkanın önemli katkıları oldu ama geride kalan 13 yılda tüzük değişikliğine bile ihtiyaç olmadan bu fermuar sistemi uygulanabilirdi. Daha çok kadın aday olacağının sözü genel seçimler öncesinde de verildi. Ancak sonra yapılan ittifaklar, verilen kontenjanlarla hepsi unutuldu” dedi.

Geçmişte parti içinde yaşanan uygulamalar nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun çıkışının gerçekçi gelmediğini söyleyen değişimciler, “Kurultay vakti gelince hep bu sözler veriliyor ama sonra unutuluyor. Daha önce kadın adayların daha fazla yer alabilmesi için cinsiyet kotası da yapılmıştı. Ancak sonrasında bu partide cinsiyet kotasıyla parti meclisine alınan bir erkek oldu. Kongre, kurultay süreçlerinde hep daha çok genç ve kadın aday olacağı sözleri dillendirilir ama maalesef sonra uygulanmaz” yorumunu yaptı.

Değişimciler, “Verilen sözler tutulmayınca bu seçmene de kötü yansıyor. Bizim artık ‘-mış’ gibi yapmak yerine gerçekten değişmemiz lazım. Bizim insanlara samimi bir şekilde değiştirdiğimizi göstermemiz lazım” değerlendirmesini yaptı.