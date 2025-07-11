Antalya’daki "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz'da tutuklanırken, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bugün belediye meclis oylaması sonrasında başkanvekilliğine CHP'li Büşra Özdemir seçildi. Peki, Büşra Özdemir kimdir? Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir kaç yaşında, nereli? Büşra Özdemir hangi görevlerde bulundu?

BÜŞRA ÖZDEMİR KİMDİR?

1988 yılında Antalya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antalya’da, Âdem Tolunay Anadolu Lisesi’nde, Lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Özel Hukuk alanında tamamlayarak 2013 yılında Antalya Barosu’na kayıtlı Serbest Avukat olarak mesleğine başladı.

BÜŞRA ÖZDEMİR'İN HAYATI VE KARİYERİ

Özdemir, 2014 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde, Türkiye’nin En Genç Kadın Belediye Meclis Üyesi olarak, Konyaaltı Belediye Meclisine seçildi.

2014-2019 yılları arasında Konyaaltı Belediye Meclisinde Divan Kâtipliği görevi yaptı.

Yine bu dönem içerisinde, İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkan Vekilliği, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, Hukuk Komisyonu Üyeliği, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı görevlerinde bulundu.

2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesinde Meclis Üyesi olarak seçildi.

2019-2024 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliği, Divan Kâtipliği, Harita Komisyonu Başkanı görevlerinde bulundu.

Yine bu dönem içerisinde, Konyaaltı Belediyesi Encümen Üyeliği, Divan Kâtipliği, Hukuk Komisyonu Başkanı görevlerinde bulundu.

Akdeniz Belediyeler Birliğine de seçilen Meclis üyemiz, Çevre Komisyonu Başkan Vekilliği görevinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Meclis üyemiz, 2024 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Konyaaltı Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

2024 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde de Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesinde Meclis Üyesi seçilen Av. Büşra ÖZDEMİR; Antalya Büyükşehir Belediyesinde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilliği, Encümen Üyeliği, Akdeniz Belediyeler Birliği Üyeliği, Harita Komisyonu Başkanı görevlerini yürütmektedir.

BÜŞRA ÖZDEMİR EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Büşra Özdemir, evli ve 1 kız annesidir. Eşinin hakkında güncel bir bilgi bulunmamaktadır.