Bütçe görüşmelerinde Fuat Oktay'dan 'rezerv' ve 'faiz' açıklaması

06 Aralık 2021 Pazartesi, 13:12

TBMM Genel Kurulun'da, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

2022 bütçe teklifini sunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kurdaki yaşanan hareketliliğin politika faizlerinde yapılan indirime bağlanamayacağını öne sürdü.

"Para birimimiz manipülatif ataklara maruz kalmakta" diyen Oktay, Merkez Bankası rezervlerinin 35 milyar dolar artışla, 126 milyar doları aştığını ifade etti.

Oktay şunları söyledi:

"Enflasyonun yükselmesi konusunda aldığımız tedbirler, haksız ve fahiş fiyat artışlarının etkin bir şekilde denetlenmesi ve gerekirse kamu kaynaklarından feragat edilmesi yoluyla enflasyonun vatandaşlarımıza en az şekilde yansıtılması hususunda büyük gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak amacıyla doğal gazda maliyetin dörtte üçünü ve elektrikte ise yarısını hükümet ve devlet olarak biz üstleniyoruz.

Orta Vadeli Program tahminlerine dayalı olarak, 2022 yılında istihdamın 2021 yılına göre 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 12’ye gerilemesi beklenmektedir.

Halihazırda ekonomik aktivitedeki dinamik ve canlı gidişat ile artan ihracat desteğiyle, yılın son çeyreğinde de yüksek bir büyüme performansı öngörülmektedir. 2021 yılının tamamında yüzde 10’u aşabilecek düzeyde bir büyüme oranı kaydetmeyi bekliyoruz."