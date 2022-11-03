Bütçe görüşmelerinin yayın işleri taşerona verildi

03 Kasım 2022 Perşembe, 14:18

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2021 yılı kesin hesapları kanun teklifi, 2023 yılı bütçeleri kanun teklifi ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

Komisyonun görüşmeleri sırasında, komisyon toplantılarının organizasyon işinin taşeron firmaya verildiği ortaya çıktı.

GERGİNLİK YAŞANDI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz arasında taşeron firma üzerinden gerginlik yaşandı. Tanal, “Şu kamera, ne kamerası? Ona para veriyorsunuz, kayıt alıyor. Ona niye para veriyorsunuz? O kameralar ne? Hangi şirkete ihale ettiniz onu, söyler misiniz” dedi. Yılmaz ise diğer odalarda bürokratların komisyonu izlediğini dile getirerek, “Bir kuruş için hassasiyet gösteriyoruz, her zaman da göstermeye devam edeceğiz” diye yanıt verdi.

Tanal, “Orada 4 eleman var, şirketin elemanı onlar, Meclis’in elemanı değiller. Sizin Meclis’e saygınız olsa paraları böyle harcamazsınız” diye Yılmaz’ı eleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve bürokratların sunumun ardından taşeron tartışması devam etti. Tanal, taşeron firma ile ilgili söz almak istedi. Yılmaz, “Belli ihtiyaçlar var. Tabii ki Meclisimiz böyle şeyler yapıyor, olur mu öyle şey” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Yılmaz’a “Hayır neyi savunuyorsunuz, savunmayın. 5 bin çalışanı var. Bu salon düzenlenemiyor. Ayıp” diye tepki gösterdi.

“Bir takım ekipmanlara ihtiyaç oluyor” diyen Yılmaz’a Bekaroğlu, “Ayıp ayıp milletin parasını nereye harcıyorsunuz” diye tepkisini sürdürdü. Yılmaz taşeron olayını şöyle anlattı:

“Dünyada her yerde belli konularda hizmet alımı yapılabilir; kurumlarımız da bunu yapıyor, Meclisimiz de bunu yapıyor, nesi ayıp bunun?”

Tanal araya girerek, “Başkanım, bilgi isteniz, ben size bilgi vereyim: Mevcut olan, karşımızda bulunan kamera ve şu karşıda bulunan 4-5 personel Meclisin personeli değil, dışarıdan geldiler. Özel şirket” diye itiraz etti.

DOĞRULADI: "BİR AY İÇİN BUNA İHTİYACIMIZ VAR"

Yılmaz ise “Doğru, doğru. Sadece bir ay için buna ihtiyacımız var. O yüzden, yıl boyu böyle bir ekipmanı tutmak yerine bir aylık bir hizmet alımı yapıyoruz” diyerek, 2023 yılı bütçe görüşmeleri çekimlerinin özel firmaya verildiğini doğruladı.

TAŞERONUN TAŞERONU ÇALIŞIYOR

Komisyonun organizasyon işinin İncom Mice isimli Ankara merkezli bir firmaya verildiği öğrenildi. 200 bin lira sermaye sahip firma Murat Serdar Burkan üzerine görülüyor. Edinilen bilgiye göre organizasyon işi pazarlık usulü yapıldı ve komisyon görüşmeleri başlamadan yaklaşık 15 gün önce anlaşma sağlandı. Bu firmanın da ayrı bir taşeron daha çalıştırdığı ve bu taşeronun da Aurora Medya olduğu belirtildi. Yani 2023 yılının bütçe çekimleri taşeronun taşeronuna verilmiş durumda.