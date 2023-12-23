Bütçede 'Somali’ye dondurma fabrikası yardımı' tartışması!

Yayınlanma: 23.12.2023 - 17:43

Güncelleme: 23.12.2023 - 17:43

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bütçe görüşmelerinde söz alarak şu ifadeleri kullandı:

"2022 itibariyla 170 ülkede 30 bin proje yürütülmüş, 8 milyar dolar kalkınma yardımı yapılmış. Asla küçümsemiyoruz. Ama ortada bir sorun var! Ofis açtığınız 62 ülkeden, milyarlarca dolar yardım yaptığınız 170 ülkeden birine dahi KKTC’yi tanıtamadınız. Ülkemize soykırım iftirası atan ülkelere ofis açtınız ama bu iftirayı sildiremediniz. Doğu Akdeniz enerji koridoru, Hindistan-Avrupa ekonomi koridorundan Türkiye dışlanırken, ofis açtığınız yardım gönderdiğiniz Ürdün'e, ‘Türkiye yoksa biz de yokuz’ dedirtemediniz. Yardım göndendiğiniz 170 ülke ile İsrail'e karşı bir tane dahi ortak yaptırım kararı çıkaramadınız. Tüm bunlara fiyasko denmez de ne denir?"

"AKP VERGİLERİMİZDEN BİZE ÖDETTİ"



Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada yaşamını yitiren motokurye Yunus Emre Göçer’in ailesinin adalet mücadelesine de dikkat çeken Çakırözer, “Gelip gidip bize Afrika açılımını anlatıyorsunuz. İşte, Somali. Askerimizle koruyoruz, hatta Somali'nin IMF'ye 3,5 milyon dolar borcunu bile bu AKP vergilerimizden bize ödetti. TİKA oraya dondurma üretim fabrikası ve sera açmış. Ama motokurye Yunus Emre kardeşimizin ölümüne neden olan kişiyi getiremiyorsunuz. Yunus emre kardeşimizin giden canının hesabını bile soramadıktan sonra neye yarar onca ofis, onca proje, onca yatırım? Hani, nerede sizin etkiniz, itibarınız?” diye sordu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM’de Türkiye’nin Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) aracılığıyla yabancı ülkelere yaptığı yardımların ve aktarılan kaynakların kurumun kuruluş amacı doğrultusunda olmadığını vurguladı.

"ORTADA SORUN VAR"

“TİKA kaynakları tek partinin ideolojik saplantılarına göre değil, Türkiye'nin kurucu değerleri ve çıkarlarına uygun kullanıldığı takdirde faydalı bir kurumdur. Ancak AKP döneminde etkin ve verimli olabildiğine yönelik ciddi şüphemiz var” diyen Çakırözer sözlerini şöyle sürdürdü:

“TİKA yumuşak güç olsun, Türkiye'nin etkisini, itibarını dünyada artırsın diye kuruldu. 61 ülkede TİKA ofisi var, 170 ülkede 30 bin proje yürütülmüş, 2022 itibarıyla 8 milyar dolar kalkınma yardımı yapmış durumdayız. Asla küçümsemiyoruz, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ama ortada bir sorun var! Bu ülkede insanlar her gün ekmek kuyruğunda, iş-aş kuyruğundayken bu milletin vergileriyle 170 ülkeye 8 milyar dolar gönderiyorsanız bu ofislerle, yardımlarla itibarımız ve etkimiz ne kadar arttı, ulusal çıkarlarımıza ne hizmet edildi bunu yanıtlamanız gerekir.”

"HİÇBİRİ KKTC’Yİ TANIMIYOR"

TİKA’nın kuruluş amaçlarının başında Türk dünyası ile dayanışma geldiğini anımsatan Çakırözer, “TİKA diyoruz, Türk dayanışması diyoruz; kulağı güzel geliyor ama gerçek öyle değil. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi yapıldı geçen ay Astana'da. Sloganı: Türk Devri İdi! Güzel ama ne oldu orada? Kıbrıs Türk'ünün tek devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok sayıldı. Ev sahibi Kazakistan ‘Ben istemiyorum’ diye gözlemci üye KKTC'yi çağırmadı. İşte fotoğrafı değerli arkadaşlarım. Bakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer liderler, hatta gözlemci Macaristan ve Orban orada ama isminde Türk olan KKTC yok, Cumhurbaşkanı Tatar yok. Niye yok? Kıbrıs Türk'üne bu ağır hakarete niye sesiniz çıkmıyor? Hadi onlar Rumlardan, Ruslardan korkuyor siz kimden korkuyorsunuz? ‘KKTC yoksa ben burada yokum’ demek çok mu zor? Kazakistan'da TİKA ofisimiz var, soruyoruz: Ofis açtığınız 61, yardım götürdüğünüz 170 ülkeden kaçına KKTC'yi tanıtabildiniz? Hiçbirine” dedi.

“BİZE SOYKIRIM İFTİRASI ATANLARA BİLE YARDIM GÖNDERDİNİZ”

Türkiye’yi 1915‘te Ermenilere karşı soykırım yapmakla itham eden bazı ülkelerde de TİKA ofislerinin bulunduğunu hatırlatan Çakırözer, “Ülkemizi soykırım yapmakla itham eden 33 ülke var. Bunlardan Libya ve Lübnan'da TİKA ofisleriniz, projeleriniz var. Bu yalanı, bu iftirayı sildirebildiniz mi? Hayır, yok! Doğu Akdeniz enerji koridoru, Hindistan-Avrupa ekonomi koridoru; hepsinden dışlandık. Peki, ofis açtığınız Ürdün'e, Filistin'e ‘Türkiye yoksa biz de yokuz’ dedirtebildiniz mi? Hayır, ne mümkün” diye konuştu.

"YANITI KOCA BİR SIFIR"

Türkiye’nin yardım gönderdiği ülkeler ile Gazze’de yaşanan katliama karşı İsrail’e karyı da ortak haraket edilemediğine işaret eden Çakırözer, “Gazze'de katliam yapan İsrail'e karşı hangi ortak yaptırım kararı çıkarabildiniz iş birliği yaptığınız bu 170 ülkeden? Yine yanıtı, koca bir sıfır. Tüm bunlara ‘fiyasko’ denmez de ne denir? Türkiye'nin itibarı, ulusal çıkarı korunmuyorsa, bu kadar para kime, hangi amaçla gönderilmektedir?” dedi.

"NEREDE KALDI İTİBARINIZ?”

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada yaşamını yitiren motokurye Yunus Emre Göçer’in ailesinin adalet mücadelesini de gündeme getiren Çakırözer şöyle konuştu:

“Gelip gidip bize Afrika açılımını anlatıyorsunuz. İşte, Somali: Askerimizle koruyoruz, hatta Somali'nin IMF'ye 3,5 milyon dolar borcunu bile bu AK Parti vergilerimizden bize ödetti. TİKA'nın da yardımları var. Bu yıl dondurma üretim fabrikası kurmuş, sera kurmuş, hepsi iyi, güzel. Peki, biz günlerdir neyi konuşuyoruz? Motokurye arkadaşımız, Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlunu konuşuyoruz. Birileri devreye girdi ve gözaltına dahi alınmadan karakoldan bırakıldı Bay Muhammed. Ama ne o ne Cumhurbaşkanı olan babası ‘Ya, Türkiye'nin yaptıklarına karşı bizim yaptığımız insanlığa sığmaz’ demedi, soluğu havaalanında aldı, ülkesine kaçtı. Ee, peki o zaman nerede sizin etkiniz, itibarınız? Yunus Emre kardeşimizin giden canının hesabını bile soramadıktan sonra neye yarar onca ofis, onca proje, onca yatırım?”