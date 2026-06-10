'Butlan' yönetimi 9 milletvekilini disipline sevk etti... Kılıçdaroğlu: 'Kimin ismi geçiyorsa aklanıp gelsin'

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda dokuz milletvekilinin kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararı alındı.

Butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un tedbirli olarak kesin ihraç cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildiğini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU: KİMİN İSMİ GEÇİYORSA AKLANIP GELSİN

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre toplantıda ihraç talebiyle disipline sevklere ilişkin olarak "arınma" ve "temiz siyaset" için yeni bir sayfa açma konusunda tutumunun net olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu'nun "Kimin ismi geçiyorsa aklanıp gelsin. Başından beri diyalog süreci olsun diye uğraştık. Parti kirlilikten arınacak yolumuza devam edeceğiz" dediği belirtildi.

MYK’DA 'ZAMANLAMA' TARTIŞMASI

MYK’da konunun değerlendirildiğini ve kararın oy birliğiyle alındığını belirten Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, karar aşamasında bazı MYK üyelerinin zamanlama konusunda itirazı olduğunu aktardı.

Karara herhangi bir itiraz olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, bazı MYK üyelerinin yarın yapılacak PM toplantısındaki atmosfere göre karar alınması gerektiğini savunduklarını ancak karara onay verdiklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik bir kararın alınmadığını ancak önümüzdeki günlerde bu konunun değerlendirilebileceğini belirterek, Kılıçdaroğlu’nun "eski genel başkan" olması nedeniyle Özgür Özel konusuna girilmemesi yönünde MYK üyelerini uyardığını ifade etti.

YENİ İHRAÇ TALEPLERİ YOLDA

Dokuz milletvekiline yönelik kararın ardından başka isimler için de disiplin sürecinin işletilebileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, "Partinin kurumsal kimliğine zarar verenleri daha sonra değerlendireceğiz. Parti içi eleştiride sorun yok ancak kurumsal kimliğe zarar verenlere yönelik tutum alırız" ifadesini kullandı.

"DOKUNULMAZLIK MESELESİ ÖNÜMÜZE GELİRSE DEĞERLENDİRİRİZ"

Sarı’nın açıklamasında yer alan, "Yargı süreci işliyor, kuşkusuz. Biliyorsunuz ceza davaları devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu arkadaşlarımız da kendilerini ispat etmek durumunda kalacaklar. Kendilerini yargı karşısında savunmak durumunda kalacaklar" sözlerinin dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek anlamını taşımadığını ifade eden Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, "Bunları konuşmak için çok erken, dokunulmazlık meselesi önümüze gelirse değerlendiririz. Biz arkadaşlarımızın aklanmasını istiyoruz" dedi.