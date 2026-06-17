Butlan yönetimi ihracını istedi... CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten 'karanlığa teslim olmayız' açıklaması!

'Mutlak butlan' yönetimiyle CHP Genel Başkanlığı koltuğuna getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun topladığı MYK'den yeni ihraç kararları çıktı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda yönetici hakkında hakkında ihraç talebinde bulunuldu.

Söz konusu kararın ardından, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik şunları söyledi:

"Görevimizin başındayız. Partinin olağanüstü kurultayını gerçekleştirebilmek için talebi arkadaşlarımız iletti. Şimdi yapılacak açıklamaları takip edeceğiz. Bir 10 günlük zaman var. Bu 10 gün içerisinde eğer olağanüstü kurultay kararı alınmazsa hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz.

Biz görevimizin başındayız. Ben şu koltuğa 15 kere oturmamışımdır. Bu odaya da 100 kere girmemişimdir. Biz sahada, sokakta yurttaşlarımızlayız. Biz görevimizin başındayız derken bu bir koltuk meselesi değil. İnsanlar bize bir görev ve sorumluluk tanımlamış. Yurttaşın bizden bir beklentisi var. Bizim meselemiz bir koltuk değil, onlarınki koltuk.

CHP'de bir bölünme yoktur. Teslim olmuş bir avuç insan var sadece. Bu CHP'nin iç meselesi değildir. Saray'ında oturan bir kişi yargıyla dizayn etmek istiyor.

Görevimizin başındayız. Biz bu karanlığa teslim olmayız."