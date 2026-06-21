Butlan yönetimi tarafından CHP İzmir’e atanan il başkanı, koltuğa oturdu: Bina girişinde arbede yaşandı

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, partisinin butlan yönetimi tarafından görevinden alınmış yerine Çiğli Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Utku Gümrükçü atanmıştı.

Yaşananların ardından CHP İzmir İl Başkanlığı'nda başlayan başkanlık nöbeti dördüncü gününde de sürerken Gümrükçü ve beraberindeki partililer binaya giriş yaptı.

Butlan yönetimi tarafından atanan ekip, binaya girerken arbede yaşandı. Söz konusu gerginliğin ardından, atanan başkan Gümrükçü koltuğuna oturdu.

Gümrükçü’nün il başkanlığında odaya girmesiyle beraber “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları atıldığı görüldü.

"HALKTA KARŞILIĞI OLMAYAN KÜÇÜK KİTLE"

İzmir yerel basınının aktardığına göre, yaşananların sonrasında açıklamalarda bulunan Çağatay Güç şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamak isteyen vatansever, ülkesini seven insanlarız. Maalesef, maalesef bu insanlar il binamıza gecenin bir yarısı toplanarak, gelip kapıları kırarak girdiler. Bizim kadınlarımız buradaydı, genç arkadaşlarımız buradaydı. Tabii, arkadaşlar, arkadaşlarımızın az olduğu gecenin bir yarısı kapıyı kırıp girdiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek temsilcileri olarak bizim binalara ihtiyacımız yok, biz sokaklardayız arkadaşlar. Sokaklar bizimdi, sokaklarda mücadele etmeye devam edeceğiz. AKP'nin yaptığı bu kumpası ve bizim partililerin alet olduğu bu kumpası eninde sonunda sonunu getireceğiz ve ülkesini seven, vatansever ve gençlerin geleceği umudu olan Genel Başkanımız Özgür Özel'le beraber ülkemizi çok daha ferah, çok daha huzurlu, çok daha mutlu yaşadığımız ülke haline getireceğiz."

Güç'ün açıklamalarının ardından partililerden "Özgür Türkiye, Özgür gelecek!" sloganları yükseldi.