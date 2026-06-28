Butlan yönetiminden 'Özel yerine grup başkanlığına Öztrak atandı' iddiasına yalanlama!

CHP’de Özgür Özel’in TBMM Grup Başkanlığı görevinden düşürülerek yerine Faik Öztrak’ın atandığı iddiası, butlan yönetimi tarafından yalanlandı.

'Mutlak butlan' yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Sarı, CHP Genel Merkezi tarafından TBMM’ye bu yönde bir yazı gönderilmediğini açıkladı.'

Sarı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bazı basın yayın organlarında CHP Genel Merkezi tarafından TBMM’ye bir yazı gönderildiğinden bahisle; Manisa Milletvekilimiz Sayın Özgür Özel’in yerine Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Faik Öztrak’ın Grup Başkanı olarak atandığına yer verilmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Genel Merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır. Partinin yetkili kişilerince teyid edilmeden servis edilen bu tür haberler konusunda daha özenli davranılması beklenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bazı basın yayın organlarında CHP Genel Merkezi tarafından TBMM’ye bir yazı gönderildiğinden bahisle; Manisa Milletvekilimiz Sayın Özgür Özel’in yerine Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Faik Öztrak’ın Grup Başkanı olarak atandığına yer verilmiştir.

Söz konusu haberler gerçeği… — Müslim Sarı (@muslimsarichp) June 28, 2026

NE İDDİA EDİLMİŞTİ?

“Mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM Grup Başkanlığı sıfatının düşürülmesi için Meclis Başkanlığı’na başvurduğu öne sürülmüştü.

İddiaya göre, başvuruda Özgür Özel’in yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın grup başkanı olarak bildirildiği ve son kararı TBMM Başkanlığı’nın vereceği belirtilmişti.

DAHA ÖNCE “USULSÜZ SEÇİM” DEMİŞTİ

Müslim Sarı, geçen haftalarda yaptığı açıklamada Özgür Özel’in grup başkanlığı seçiminin usule uygun olmadığını savunmuştu. Sarı, “Her şeyin bir usulü, şekli var. Genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi?” ifadelerini kullanmıştı.