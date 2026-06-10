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‘Butlan’ yönetiminin sözcüsü yanıtladı: Özgür Özel ihraç edilecek mi?

‘Butlan’ yönetiminin sözcüsü yanıtladı: Özgür Özel ihraç edilecek mi?

10.06.2026 18:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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‘Butlan’ yönetiminin sözcüsü yanıtladı: Özgür Özel ihraç edilecek mi?

CHP'deki 'butlan' yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı 9 CHP'li vekilin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Sarı aynı zamanda ‘Özgür Özel partiden ihraç edilecek mi?’ sorusuna da yanıt verdi.

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Mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararıyla CHP’ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ‘MYK’ dokuz milletvekilinin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararını verdi. 

CHP'li Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Butlan yönetimi Parti Sözcüsü Müslim Sarı Özgür Özel ile ilgili gelen soruya "Özgür Özel'le ilgili değerlendirme sonra yapılacak" yanıtını verdi.

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #mutlak butlan