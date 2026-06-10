‘Butlan’ yönetiminin sözcüsü yanıtladı: Özgür Özel ihraç edilecek mi?

Mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararıyla CHP’ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ‘MYK’ dokuz milletvekilinin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararını verdi.
CHP'li Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Butlan yönetimi Parti Sözcüsü Müslim Sarı Özgür Özel ile ilgili gelen soruya "Özgür Özel'le ilgili değerlendirme sonra yapılacak" yanıtını verdi.