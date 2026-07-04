Butlancılar yalanlamıştı... Deniz Göktaş ile cezaevinde görüşen avukatlar teyitledi: Göktaş, Kılıçdaroğlu'na 'CHP'yi salın' dedi

"Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışı seyahatinden Türkiye’ye döndü.

TUTUKLANDI

Göktaş, havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Ters kelepçeli fotoğrafı gündem olan ve tepki çeken Göktaş, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.

Göktaş, sevk edildiği hâkimlik tarafından tutuklandı.

Gazetemiz yazarı, gazeteci Barış Pehlivan, tutuklama kararı ardından Göktaş'ın avukatı Metin Aslan ile konuştuğunu aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun Göktaş'ı ziyaretini de aktaran Aslan, "Kendisiyle görüşen Kılıçdaroğlu’na 'CHP’yi salın' dedi" ifadelerini kullandı.

BUTLANCI DANIŞMAN YALANLADI

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez ise Pehlivan'ı alıntılayarak, "Görüşme esnasında böyle bir cümle kurulmamıştır. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş’la görüşerek destek verdi" açıklaması yaptı.

Yandaş TGRT programcısı ve gazeteci Gökhan Hacır da Kılıçdaroğlu ile görüştünü söyleyerek şunları yazdı:

"Az önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla konuştum. Komedyen Göktaş’la Çağlayan adliyesinde kısa bir görüşme fırsatı bulduğunu anlattı. Komedyen Göktaş’ın kendisine 'CHP’yi salın' şeklinde bir cümlesinin olup olmadığını sordum. Kılıçdaroğlu, ne doğrudan ne de dolaylı böyle bir cümlenin geçmediğini söyledi. CHP Genel Başkanı, komedyen Göktaş’ın tutuklanmasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi."

DENİZ GÖKTAŞ'IN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA: KILIÇDAROĞLU'NA "CHP'Yİ SALIN" DEDİ

Tartışmaların ardından Deniz Göktaş'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: