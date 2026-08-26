Butlanın sözcüsü Müslim Sarı'dan Özgür Özel'e 'taciz' ithamı: 'CHP’li bir belediye başkanına neden mesaj atıyor ki?'

Mutlak butlan yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa geri getirilişinin ardından bu yönetimin atadığı il başkanları ile ilk kez toplandı.

CHP Genel Merkezi'nde dün yapılan toplantıda, mutlak butlan yönetimindeki isimler il başkanlarına "üye ve örgütlenme" konularında sunum yaparken, toplantıda ayrıca kongre ve kurultay süreçleri değerlendirildi.

BUTLANIN ATADIĞI BAŞKANLARDAN DESTEK

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre toplantıda il başkanları sahada yaşadıkları zorlukları ve yapmayı planladıkları çalışmaları aktardı. Toplantıda konuşan başkanların Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlığı'na destek verdikleri belirtildi. Butlan yönetiminden kaynaklar, başkanların Kılıçdaroğlu’na yönelik desteğinin kurultay sürecinde de devam edeceğini kaydetti.

Toplantının "çok olumlu ve çok içerikli" geçtiğini belirten kurmaylar, "İl başkanları çok iyi analiz yapıyor. Genel Merkez’den beklentilerini dile getiriyorlar. Genel Merkez’in alabileceği siyasi pozisyonları anlatıyorlar. Yeni dönemde çok büyük bir sorumluluk üstlendikleri bilinci var" değerlendirmesini yaptı.

KILIÇDAROĞLU: BELEDİYE BAŞKANLARI UYGULAYICIDIR

Kılıçdaroğlu, il başkanları toplantısında, "TBMM grubu, yani milletvekilleri de parti politikasını belirleyemezler. Onlar belirlenen parti politikasını TBMM'de dillendirirler; onların görevi odur. Belediye başkanları ise belirlenen parti politikasının sahadaki uygulayıcılarıdır. Örneğin deriz ki 'Kreş açılacak.' Belediye başkanı kreş açar, uygulayıcıdır. 'Yoksullara yardım yapılacak.' Yardım yapılır. Borcunu ödemedi diye elektriği kesilen kişinin borcunu ödeyecek ve evine elektrik gelmesini sağlayacak. Dolayısıyla belediye başkanlarımız da uygulayıcıdır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerini değerlendiren parti kurmayları, belediye başkanları ile parti örgütleri arasındaki dengeye dikkati çekerek, "Biz önümüzdeki dönem örgütlerimizi daha da güçlendirmeyi düşünüyoruz. Belediye başkanlarıyla örgüt arasındaki dengenin son dönemde bozulduğunu gördük. Şimdi bu dengeyi tekrar kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'KARARSIZ' BAŞKANLARA TEPKİ

Belediye başkanlarının YENİ Parti’ye geçişini ve bazı belediye başkanlarının "kararsız" diye niteledikleri tutumlarını değerlendiren kurmaylar, CHP’nin kurumsal kimliği içinde kalmak isteyenlerin buna uygun hareket etmesi gerektiği belirtilerek, "Belediye başkanları ve meclis üyelerinin siyasi pozisyonlarını açık şekilde belli etmesini bekliyoruz. Bedeni burada, ruhu başka yerde olmaz. Bunu hiçbir siyasi parti kabul etmez" dedi.

"YAVAŞ'I ETKİNLİKLERDE DAHA ÇOK GÖRECEĞİZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ilişkin de değerlendirmede bulunan CHP’li kurmaylar, Yavaş’ın CHP’nin belediye başkanı olduğunu belirterek, "Mansur Bey ile sürekli konuşuyoruz, görüşüyoruz. İletişim açısından bir problem yok. Belki önümüzdeki günlerde parti etkinliklerinde daha çok göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'İ HEDEF ALDI: TACİZ BIRAKSIN

Öte yandan, buıtlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Seçer’in 2. Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği’nde yaptığı konuşmaya dikkati çeken Sarı, "Vahap Bey açıkça burada siyaset yapacağım dedi" ifadelerini kullandı. Özel’e tepki gösteren Sarı, "Özel, CHP’li bir belediye başkanına neden mesaj atıyor ki. CHP’li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin. O artık başka bir partinin genel başkanı ve o şekilde davransın. Siyasi etik bunu gerektirir" değerlendirmesinde bulundu.