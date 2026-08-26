Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uğur Emek'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Beni bir daha aramayın'

Uğur Emek'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Beni bir daha aramayın'

26.08.2026 09:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Uğur Emek'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Beni bir daha aramayın'

İktisatçı Prof. Dr. Uğur Emek, kendisini telefonla arayan Butlan CHP'sinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Emek, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Beni aramayın" dedi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor.

İktisatçı Prof. Dr. Uğur Emek, Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirterek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 

Uğur Emek, Kılıçdaroğlu'nun aramasına ilişkin telefon kaydını da paylaşarak kendisini bir daha aramamasını istedi.

Prof. Dr. Emek, Kılıçdaroğlu'nun X hesabını da etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Üzülerek söylüyorum. Kendisinin telefonunu bir daha açmayacağım. Lütfen beni bir daha aramayın @kilicdarogluk"

Image

 

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Uğur Emek

İlgili Haberler

Son dakika... CHP 'mutlak butlan' davasında temyiz başvurusunu geri çekti
Son dakika... CHP 'mutlak butlan' davasında temyiz başvurusunu geri çekti Son dakika haberi... CHP yönetimi "mutlak butlan" davasına ilişkin temyiz başvurusunu geri çekti. Kararın kesinlik kazanması için ise bir geri çekme işlemi daha gerekiyor.
Mansur Yavaş'tan beklentilerini açıkladılar: Mutlak butlanın gündeminde Ankara var
Mansur Yavaş'tan beklentilerini açıkladılar: Mutlak butlanın gündeminde Ankara var Mutlak butlan yönetimindeki CHP'nin kurmayları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, "Eğer CHP’nin belediye başkanıysa CHP etkinliklerine katılmalı ve görüntü vermeli" ifadelerini kullandı.
İllerde atamalarını tamamlayan CHP’nin butlan yönetimi, kurultay toplantılarına başladı: ‘Koltuk fırsatı bekleyenler var’
İllerde atamalarını tamamlayan CHP’nin butlan yönetimi, kurultay toplantılarına başladı: ‘Koltuk fırsatı bekleyenler var’ Mahkeme kararıyla CHP yönetimine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kongre süreçlerini görüşmek için il başkanlarıyla bir araya geldi. Parti kurmayları mahkeme kararı nedeniyle büyük kurultay için şu an için bir tarih veremeyeceğini belirtse de eylülde kongre süreçlerini başlatacaklarını aktardı. Özel yönetiminde yer alan ve CHP’de kalan isimler ise, “Şu an partide iktidarı düşünmeyen bir fırsat birlikteliği var. ‘Bir dönem daha yönetimde olur muyum? Vekil olur muyum? Hiç il başkanı, kadın kolları başkanı seçilmiyordum; acaba bana da bir koltuk kalır mı?’ diye fırsat bekleyenler var. Sadece parti içini düşünüyorlar” yorumunu yapıyor.