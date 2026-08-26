Uğur Emek'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Beni bir daha aramayın'

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor.

İktisatçı Prof. Dr. Uğur Emek, Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirterek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Uğur Emek, Kılıçdaroğlu'nun aramasına ilişkin telefon kaydını da paylaşarak kendisini bir daha aramamasını istedi.

Prof. Dr. Emek, Kılıçdaroğlu'nun X hesabını da etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Üzülerek söylüyorum. Kendisinin telefonunu bir daha açmayacağım. Lütfen beni bir daha aramayın @kilicdarogluk"