Büyük Atatürk'ün tarih sahnesine çıkışı: ‘Batı cephesinde değişen bir şey yok’

Yayınlanma: 18.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.03.2024 - 04:00

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kahramanlaştığı Türk ordusunun zaferle taçlandırdığı destanın 109. yılı kutlanıyor. Deniz Zaferi, devamında kara zaferi ile perçinlendi. Zaferin ikinci adımında Anafartalar Komutanı Mustafa Kemal tarih sahnesine çıktı. Türk Kurtuluş Savaşı’nın ve modern Cumhuriyetin “önsözü” olarak nitelendirilen Çanakkale Zaferleri tarihin seyrini değiştirdi. Destansı mücadele mazlum milletlere ilham oldu.

Tarihin seyrini değiştiren en önemli gelişmelerden birisi 109 yıl önce Çanakkale’de yaşandı. Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul’a girmek isteyen işgal güçlerinin en güçlü savunmayla karşı karşıya kaldığı Çanakkale cephesi, Türk ulusu için de bir kırılma noktası oluşturdu. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusu, tüm dünyaya “Çanakkale’nin geçilmez olduğunu” kanıtladı. Ulu önderin Çanakkale’deki “Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum” talimatı, Milli Mücadele’de “Ya İstiklal ya ölüm” parolasına evrildi. Çanakkale Deniz Zaferi’nin hangi şartlarda kazanıldığını ve günümüze yansımasını Dr. Selim Erdoğan, Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Soğuk duş

Çanakkale Zaferi’nin önemini anlaşılması için öncelikle dönemin dinamiklerine bakılması gerektiğini söyleyen Dr. Erdoğan, “O dönemin propaganda argümanlarında Antant’ın kara gücü olarak 8 milyonluk ordusuyla Çarlık Rusyası, deniz kuvveti olarak da Britanya İmparatorluğu resmedilir. Bu iki devin niyeti, ‘Yeni Dünya Düzeni’ni Avrupa’nın tamamına dayatmaktır” dedi. Ancak evdeki hesabın çarşıya uymadığına dikkat çeken Dr. Erdoğan, “Osmanlı Karadeniz filosunun Novorossiysk ve Sivastopol gibi lojistik üslerini vurarak hem Rus Karadeniz donanmasını hem de Kafkaslardaki kara ordularını aç, susuz, cephanesiz bırakması, İngilizlerin çok güvendiği Rus askeri gücünün hayal ettikleri ağırlıkta oyuna girememesine yol açmıştır” ifadelerini kullandı.

Emperyalist plan bozuldu

haya çekmek için devasa donanmasından önemli bir parçayı İstanbul ve Karadeniz yolunu açmak için Çanakkale önlerine gönderdiğine değinen Dr. Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun tüm planları bozduğunu ve tarihin seyrini değiştirdiğini belirtti. Dr. Erdoğan, “Bu süreçte can çekişir hâle gelen ise Çarlık Rusya’sıdır. Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti kadar Sovyet Rusya’nın kurulmasında süreci hızlandıran kilit taşlarından olmuştur” dedi. Tüm bu gerekçelerin “Osmanlı donanması Birinci Dünya Savaşı boyunca etkin değildi” tezini de çürüttüğünü vurgulayan Dr. Erdoğan, “Karadeniz filosu öyle stratejik bir hamleyle Rus Ordularının kovanını dağıtmıştır ki, Savaşın daha en başından bizim için bitmesini engellemiştir. Bu yüzden Çanakkale 18 Mart Zaferi’ni Karadeniz’de Osmanlı Donanması’nın yaptığı bu öncül stratejik hamleyle birlikte değerlendirmek doğru olacaktır” yorumunda bulundu.

Montrö’ye sahip çıkılmalı

Karadeniz’de günümüzde yaşanan gelişmelere de dikkat çeken Dr. Erdoğan, “Mesela son iki gündür Fransa’nın Ukrayna’ya boğazlar yoluyla zırhlı tugay göndermeye çalıştığı konuşuluyor. Bu tanıdık gelmiyor mu? Bolşeviklere karşı Wrangel ve Denikin’in Beyaz Ordusu’nu destekleyen emperyalist Batı 105 yıl sonra aynı noktada. Bir kez daha Rusya’daki rejime müdahil olmak istiyor” dedi. O dönem bu oyunları Çanakkale ve Montrö’de Mustafa Kemal Atatürk’ün bozduğunu belirten Dr. Erdoğan, “Bugün de bu oyunu görmek ve Montrö’ye her zamankinden fazla sahip çıkmak gerekiyor. 18 Mart Zaferi’nin kahramanlarının ruhunu şad etmek istiyorsak yapmamız gereken budur, kuru hamaset değil” ifadelerini kullandı.