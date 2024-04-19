Büyük borçlarla devredilen belediye yönetimlerine karşın istisna bir örnek var: Mezitli 55 milyon artı ile teslim edildi
Yerel seçimlerin ardından el değiştiren birçok belediyenin kasası bomboş, hatta büyük borçlarla yeni başkanlara devredildi. Belediyelerin kontrolsüz borçlanması öyle boyutlara çıkmış durumda ki Malatya’da kendi partilisi eski belediye başkanından belediyeyi devralan yeni AKP’li büyükşehir belediye başkanı Sami Er, yönetimi 17 milyar 80 milyon TL’lik borçla teslim aldığından yakındı. Ancak tersi yönde bir istisna da var. Mezitli’nin CHP’li eski belediye başkanı Neşet Tarhan, kurumu yeni belediye başkanına “kârla” teslim etti.
Mezitli’nin CHP’li eski belediye başkanı Neşet Tarhan, aday gösterilmemesinin ardından CHP’den istifa etmiş, belediye başkanlığına bağımsız olarak aday olmuştu.
Seçimde başarılı olamayan Tarhan, belediyeyi CHP’nin adayı Ahmet Serkan Tuncer’e teslim etti. Ancak Türkiye genelindeki belediyelerin borç batağında olmasına karşın Mezitli kârlı bir belediye olarak yeni başkana bırakıldı. Tarhan’ın 10 yıl yönettiği Mezitli kasasında “artıya geçmiş” bir belediye olarak yeni başkana devredildi. Edinilen bilgiye göre 1 Nisan itibarıyla Mezitli Belediye Başkanlığı’nın hesaplarında 8 milyon 250 bin TL bütçe emanetleri, 1 milyon 792 bin 99 kuruş TL de faturalar karşılığı, toplam 10 milyon 42 bin 814 TL 99 kuruş borcu bulunuyor.
"BORÇLANMAYA GEREK YOK"
Ancak Mezitli Belediyesi’nin halen bir kamu bankasında 50 milyon TL’si vadeli, 5 milyon 31 bin 792 TL 35 kuruşu vadesiz toplam 55 milyon 31 bin 792 TL, 35 kuruş da her an harcanabilecek parası bulunuyor. Eski Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, son günlerde basında belediyelerin nasıl borç batağında olduğuna ve bu şekilde devredildiğine ilişkin haberlerin yer aldığını belirterek, kendi belediyesini nasıl devrettiğini anlattı.
Tarhan, “Ben şuna inanıyorum: Büyükşehirlerin dış kredi gereksinmesi olan büyük projeleri hariç belediyeler iyi yönetilir ise İller Bankası veya özel bankalardan kredi almadan başarılı belediye başkanlığı yapılır. Banka kayıtlarından görüleceği gibi 1 Nisan’da bankada 55 milyon TL’nin üzerinde para ile belediyeyi teslim ettim. Belediye başkanlarının performansına biraz da bu gözlükle bakmak gerekir. Herkes bu konunun analizini biraz da bu çerçevede yapmalı. Pozitif bilanço ile belediyeleri teslim edenler de kamuoyuna duyurulmalı” dedi.
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