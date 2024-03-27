Mersin Mezitli’den bağımsız aday olan mevcut belediye başkanı Tarhan iddialı: Başarı hikâyesi yazacağız

Yayınlanma: 27.03.2024 - 15:52

Güncelleme: 27.03.2024 - 15:52

Mersin Mezitli Belediyesi’ni son iki dönemdir yöneten, CHP’den aday gösterilmeyince bağımsız aday olan Neşet Tarhan, kamuoyu yoklamalarında önde görünüyor. Yüzde 45’le seçimi alacağını belirten Tarhan, 1 Nisan’da yeninden CHP’ye döneceğini dile getiriyor. Tarhan’ın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Anketlerde önde görünüyorsunuz, Mersin’de sosyal demokratların kalesi olarak bilinen Mezitli’de oy bölünmesi olur mu sizce?

Mezitli’de CHP’liler ve diğer partilerin tamamından, halktan büyük destek alıyorum. Anketlere göre yüzde 41 oy alıyorum. Başaracağız, kazanacağız. Bu oranın her geçen gün yükseldiğini görüyorum. ‘Aradan AKP sıyrılmasın’ diye endişe yaratılıyor, kimse buna inanmasın. 2014’den bu yana Mezitli’de Atatürkçü, Cumhuriyet değerleri, ilkeleri tuttu. Öğrenciliğinden başlayarak solculuğu, CHP’liliği tartışılmayacak Neşet Tarhan 1 Nisan’da yine CHP’de.

Benim aday olmam “Bireysel veya tepkisel” alınmış bir karar değildir. Ben bugüne kadar hep Mezitli halkıyla yürüdüm. Onları her konuda dinlemeye çalıştım. Kararları beraber almaya çalıştık. Seçmenin bana oy verirse AKP’nin kazanacağına dair söylentiler, Mezitli adına söyleyecek sözü, güzel bir geleceğe dair hayalleri-projesi olmayanların vatandaşı korku siyaseti ile yönlendirme çabasından başka bir şey değildir. Mezitli halkı 31 Mart’ta destan yazacak, Türkiye Mezitli’yi konuşacak. Mezitli’de ortak payda Demokrasiden yana olan tüm partiler Neşet Tarhan adında kenetlendi. Biz inanıyoruz Mezitli’de yazılacak bu destan gelecekte herkese ibret olacak, bu destan unutulmayacak.

‘EMEKLİLERE MADDİ DESTEK’

Belediyenizin borcu yok. Neler yaptınız şimdiye kadar, yeni dönemde hedefleriniz ve vaatleriniz nelerdir?

Hiç kredi kullanmadan mevcut kaynaklar ile işçilerimize de çok yüksek ücret vererek nasıl borçsuz, aynı zamanda çok başarılı belediyecilik yapılır; Türkiye’ye gösterdik. Sağlanan güven ile solcuyum diyerek AKP, MHP ve diğer partilerden nasıl yüzde 14 oy arttırıldığını, Türkiye’ye gösterdik. İşte bu başarı ile Cumhuriyetimizin 100. yılında emeklilerimize, yılbaşında işçilerimize 1000 TL yardım yaptık. İlçemizde ikamet eden ve geliri 18 bin TL’nin altında olan (65 yaş üstü emeklilerimize) her ay 500 TL destek sağlıyoruz. 10 yıllık görevim boyunca Mezitli halkı hizmetlerimizi gördü ve takdir etti.

Belediye Başkanının kendisi, yönetimleri bilinçli, iyi niyetli güvenilir olursa kendi kaynakları ile çok başarılı hizmetler yapacağına inanıyorum. Aynı çerçevede, Belediye Meclislerinde de azınlıkta olması Belediye Başkanlarınca mazeret olarak gösterilmemelidir. Ben bağımsız belediye başkanı olarak meclis üyesi kim olursa olsun, uyum sağlarım. Yasal olmayan hiçbir konunun meclisten geçmesine izin vermem. İller Bankası veya başka bir bankadan kredi kullanmadan borçsuz belediyeyiz. Hiç kimseye bir kuruş borcumuz yok. İşçilerimize yasa gereği verilecek maksimum ücreti verdik. Emeklilere dul ve yetim aylığı alanlara her ay 500 TL yardım veriyoruz. Hedefimiz bu sayısı yükseltmek. Ramazan ve Kurban Bayramlarında da hükümetin desteği kadar emeklilerimize ek yardım yapacağız.

