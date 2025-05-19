Büyük mitinge saatler kaldı: Özgür Özel, İzmir’e geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri kapsamında İzmir’e geldi.

Özel, miting öncesinde Adnan Menderes Havalimanı’nda partililer tarafından karşılandı. CHP liderini karşılayanlar arasında CHP Genel Başkan Yardımcıları, İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, il yöneticileri ve partililer yer aldı.

MİTİNG 19.19'DA BAŞLAYACAK

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” başlığıyla Türkiye genelinde sürdürdüğü mitinglerin önemli duraklarından biri olan İzmir’de, etkinliğin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na yapılması nedeniyle mitinge özel bir anlam yüklendi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmasının 106. yıl dönümünde, Özgür Özel’in saat 19.19’da Gündoğdu Meydanı’nda halka hitap etmesi bekleniyor.