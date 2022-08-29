Büyük Taarruz'un 100. yılında tarihe geçen kahramanlık destanını anlattılar: Cumhuriyet'e ilk adım

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 02:00

İstanbul Bakırköy Belediyesi, Büyük Taarruz’un 100. yıldönümü kapsamında “Zafer’den Barış’a” etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik kapsamında dün düzenlenen söyleşide, gazetemiz imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Dr. Alev Coşkun, yazarımız Ahmet Yavuz ve tarihçi Sinan Meydan, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki ordunun tarihe altın harflerle geçen zaferini anlattı.

‘DÖNÜM NOKTASIDIR’

Alev Coşkun, “Cumhuriyet’e giden yolda Büyük Taarruz’u” şu sözlerle anlattı: “26 Ağustos 1922 günü Türk tarihinin dönüm noktasıdır. 30 Ağustos 1922’de bu savaş, Başkumandanlık Meydan Savaşı’na dönüştü. 9 Eylül 1922’de de zaferle sonuçlandı. Atatürk bu savaş için şöyle bir cümle söylemiş: ‘Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk devletinin genç Türk cumhuriyetinin temeli bu savaşla atılmıştır ve sağlamlaştırılmıştır.’”

Coşkun, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu zafer aynı zamanda 1. Meclis’te bulunan padişahçılar ve halifecilerin de yenilgisidir. O günlerde Meclis’te örgütlenen ve bugünlere kadar gelip ‘Keşke Yunanlılar kazansaydı ve halifelik yaşasaydı’ diyen zihniyet böylece yenilmiş oluyor. Bu zaferden sonra, Atatürk bağımsızlığı kazandıktan sonra Aydınlanma devrimlerini başlatmak için güç ve moral kazandı.”

GENÇLİK VURGUSU

Atatürk devrimlerinin unutturulmak ve silinmek istendiğini kaydeden Coşkun, “Atatürk devrimlerinin özellikle çok partili sisteme geçildikten sonra kemirilmeye, tırpanlanmaya, geri götürülmeye, yok edilmeye çalışıldığını biliyoruz. Son iki yıldır Atatürk’ün adının havaalanlarından, stadyumlardan, okullardan silindiğini biliyoruz. Ama bunlar nafiledir. Aydınlanma devrimleri ve laik Cumhuriyet devrimleri bazılarının sandıklarının tersine bu topraklarda öyle kökleşmiştir ki ne yaparlarsa yapsınlar bu devrimleri geri alamayacaklardır. Güneşi batıdan doğuramazsınız. Atatürkçüler, Kuvayı Milliyeciler boynu bükük, kenarda oturamaz. Unutmayın, gelen bir gençlik var” dedi.

‘KURTULUŞUN GÜNEŞİ DOĞDU’

Konuşmasında Kurtuluş Savaşı ve Büyük Taarruz’u anlatan Ahmet Yavuz, “Büyük Taarruz’a gelmeden önce en önemli adım Sakarya Savaşı’ydı. Uzun bir mücadelenin sonunda Türk ordusu düşmanın taarruz etme azim ve iradesini ortadan kaldırdı” dedi.

Yavuz, “Mustafa Kemal uygun zamanı bekliyordu. 26 Ağustos sabahı Büyük Taarruz başladı. 30 Ağustos sabahı Afyonkarahisar’da Tevfik Bıyıklıoğlu, durum haritasını getirip İnönü’nün önüne koyuyor. ‘Düşman, kapana kıstırılma durumuyla karşı karşıya. Türk’ün gerçek kurtuluş güneşinin bugün doğduğunu anladık’ diyor” diye konuştu.

‘BÜYÜK VEFASIZLIK’

Tarihçi ve yazar Sinan Meydan da Büyük Zafer’in unutturulmak istendiğini belirterek, “Büyük bir vefasızlık, büyük bir vurdumduymazlık içindeyiz. Büyük Taarruz dışında her şey konuşulur oldu. Yeni Türkiye diye bir şey uydurdular. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde Büyük Zafer var. Buna izin verecek miyiz? Asla” ifadelerini kullandı.

Meydan, “Unutmayız, çünkü büyük zaferi unutmak demek vatanın bağımsızlığını milletin özgürlüğünü, çok zor kazanılan barışı, şehitlerimizi, Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını ve Türkiye Cumhuriyeti’ni unutmak demektir” dedi.

Etkinlik sonunda konuşmacılar, okurların kitaplarını imzaladı.

SÖYLEŞİLER BUGÜN DE SÜRECEK

Etkinliklerin bugünkü oturumunda, yazarımız Prof. Barış Doster, yazarımız Şaduman Halıcı ile yazar Hazal Pabuççular yer alacak.