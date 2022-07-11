Büyük tepki çeken sözler: Eğitime ve okuyan insanlara nefret kustu
“Muhammed Ceyhan Hoca” unvanını kullanan kişi, modern eğitimi yerden yere vurduğu konuşmasıyla tepki çekti.
Sosyal medyada paylaştığı videolarında kendini "Muhammed Ceyhan Hoca' diye tanıtan bir kişinin modern eğitime nefret kustuğu konuşması tepki çekti.
Malatya merkezli "Asr-ı Saadet Mescidi" isimli dinci bir çevrenin Youtube kanalı üzerinden "Kurban Bayramı Hutbesi" olarak paylaştığı videoda Muhammed Ceyhan isimli kişi, eğitimi "huzurevlerinde yaşlılarından çoğalması"ndan "anne babaya saygının azalması"na kadar birçok sorunun nedeni olarak ilan ediyor.
Daha da ileri giden Ceyhan, "Okuyan insan sayısı arttıkça, eğitim kalitesi arttıkça ateistler deistler çoğaldı. Üniversite gençliğine sokaklarda sorun 'Allah'a inanıyor musun?' diye. 'Ben Allah'a inanmıyorum' veya 'Şüphelerim var' gibi şeyler söylerler" ifadelerini kullanıyor.
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