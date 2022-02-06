'3. İttifak'ta adı geçmişti: SOL Parti'den Hüda Kaya'ya gericilik yanıtı
HDP'li Milletvekili Oya Ersoy'un AKP'ye yönelik "Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz?" diyerek yaptığı konuşması, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, tepki göstermişti. Tartışmaya dahil olan SOL Parti, "Gericilik*: İnsanlığın kazandığı haklarını, toplumların eşitlik ve özgürlük birikimlerini yok sayan, bağnaz düşünceler bütünü" ifadelerini kullandı.
HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Meclis'te Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada iktidara yönelik "Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz. Biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik ve ne 500 yıl ne de 1500 yıl öncesine gitmeye niyetimiz yok. Götüremezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.
KAYA'DAN TEPKİ
Twitter üzerinden bir açıklama yapan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Oya Ersoy'un sözlerinin HDP'nin tabanını incittiğini belirtip "İlericilik ve gericilik ithamlarıyla Saray rejimini gericilik üzerinden vurmaya çalışma çabaları hem beyhudedir hem de sapla samanı karıştırmaktır" demişti.
SOL PARTİ'DEN AÇIKLAMA
'Gericilik' tartışmasına SOL Parti'de dahil oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan SOL Parti, gericiliğe her zaman karşı çıkılması gerektiğini söyledi.
"SOL SÖZLÜK" başlıklı açıklamada, "Gericilik*: İnsanlığın yüzyıllar içinde kazandığı haklarını, toplumların eşitlik ve özgürlük birikimlerini yok sayan, bağnaz düşünceler bütünü. Bir başka deyişle aydınlanma karşıtlığı, dini kurallara dayalı bir toplum özlemi gericiliktir" denildi.
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