Büyükakın'a 'yüz yıllık hesaplaşma' yanıtı: Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir ferdi bu sözlerinizi unutmayacak

05 Şubat 2022 Cumartesi, 12:52

Kocaeli Çayırova’daki Yerel Yönetimler Danışma Kurulu Toplantısı’nda 2023 seçimlerini işaret ederek ‘100 yıllık hesaplaşmaya hazır mısınız?’ ifadesini kullanan AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a CHP Kocaeli İl Başkan Harun Yıldızlı'dan sert tepki geldi.

Başkan Büyükakın’ın konuşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Yıldızlı, “Cumhuriyeti’nin hiçbir ferdi, hiçbir evladı sizlerin dini ve milli duyguları istismar ederek iktidar saltanatı için bu vatana ihanetlerinizi, en sonunda gerçek duygularınızı açık ettiğiniz 100 yıllık hesaplaşma sözlerinizi unutmayacak. Türkiye Cumhuriyeti hesap günü geldiğinde sizlerle tek tek hesaplaşacak” dedi

Başkan Yıldızlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İşlerine geldiğinde Atatürk ve Cumhuriyet üzerinden sahte duygularla kamuoyu yoklaması yapanlar niyetlerini bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. 100 yıllık hesaplaşmadan kastınız nedir Sayın Büyükakın? 100 yıl önce dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin liderliğini yapan Atatürk’e, manda ve himayeye boyun eğmeyen vatan için canını siper eden atalarımıza bu kininiz nedir? Bu topraklarda verilen bağımsızlık mücadelesinin, yönetimi milletimizin iradesine teslim eden Cumhuriyet’in hangi kısmı sizi rahatsız etmektedir? Bu ülkede ne zaman ezan okunmamış?

100 yıl önce düşman kuvvetlerine bırakılsaydı bu ülke ezanı nerede dinleyecektiniz Sayın Büyükakın? Konuştuğunuz salonda üzerinde “Hedef 2023” yazılı Türk Bayrağı açtırmak ve bunu yine sıkılmadan basına boy boy servis etmek de zaten Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir değerini sevmediğinizi, sahip çıkmayacağınızı göstermektedir. Sizler, 1919’da Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesi bugün hala yurdun dört bir yanını aydınlatırken 100 yıl önce olduğu gibi; vatana kasteden zihniyetlerinizin karanlığında yok olup gideceksiniz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir ferdi, hiçbir evladı sizlerin dini ve milli duyguları istismar ederek iktidar saltanatı için bu vatana ihanetlerinizi, en sonunda gerçek duygularınızı açık ettiğiniz 100 yıllık hesaplaşma sözlerinizi unutmayacak. Türkiye Cumhuriyeti hesap günü geldiğinde sizlerle tek tek hesaplaşacak.”

YENİ AÇIKLAMA: SÖZLERİM ÇARPITILDI

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ise CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı'nın tepkisi üzerine, sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürerek "Şahsıma yönelik karalama amaçlı yalan ve iftiradan ibaret söylemlerini düzeltmemesi halinde yasal yollara da başvuracağımı kamuoyuna saygıyla arz ederim" açıklaması yaptı.