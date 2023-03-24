'ByLock kullanan AKP'liler' davası yeniden başlıyor

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 04:00

Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi, 31 Mart 2021’de beraat kararı verirken dosya istinafa taşındı. Beraat kararını inceleyen Ankara Bölge Adliye 23. Ceza Dairesi, 60 kişilik listedeki diğer kişiler yönünden de savcılığa ihbarda bulunulması ve her iki davanın birlikte yürütülmesi gerekçesiyle bozma kararı verdi.

Benzer davalarda beraat yönünde oy kullanan mahkemenin bir üyesi ise Eminağaoğlu dosyasında mahkûmiyet yönünde oy kullandı. Bu sırada beraat kararı veren mahkemenin yargıcı değişti. Dava, istinafın bozma kararı sonrası 31 Mart’ta görülecek.



(Ömer Faruk Eminağaoğlu)

‘CÜPPE GİYMEKLE YARGIÇ OLUNMAZ’

Davadaki gelişmelere işaret eden Eminağaoğlu, istinaftaki kararın usulden verilmesine karşın esasa girildiğini ve suç olduğu yönünde görüş belirtildiğini söyleyerek, “Bir düşman ceza hukuku. Fakülte bitirmekte hukukçu, cüppe giymekle yargıç, tabela asmakla mahkeme olmaz. Artık darbeler de topla tüfekle değil, yargı üzerinden yapılıyor. Yargı araç olarak kullanılıp yargısız infaz amaçlanıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, hukuksuzluklara karşı mücadelemiz daha kararlılıkla sürecek” dedi.