ByLock'un lisans sahibiyle ilgili yeni gelişme

07 Eylül 2022 Çarşamba, 11:07

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan David Keynes hakkında örgütün yapısına ilişkin verdiği bilgiler etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilerek ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık David Keynes (Alpaslan Demir) katıldı. Amerikan İstanbul Konsolosluğu temsilcileri de duruşmayı takip etti. Duruşma savcısı, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep ettiği mütalaasını tekrar etti.

BERAATİNİ İSTEDİ

Son savunması sorulan David Keynes, "Eski savunmalarını tekrar ederim. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Mahkeme Başkanı, sanık Keynes'e hakkında ceza verilmesi halinde hükmün açıklanmasını geri bırakma hükümlerinin uygulanmasını isteyip istemediğini sordu. Keynes de uygulanmasını kabul ettiğini belirtti. Keynes son sözünde de beraatini istedi.

"CEZASIZLIK YASASINI YERİNE GETİRMİŞTİR"

Keynes'in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu ise "Müvekkilim kendi isteğiyle gelip ifade verdi. Genç bir öğrenciyken gazeteci Hikmet Çetinkaya'ya ulaşarak örgüt hakkında bildiklerini anlatmıştır. Örneğin askeri okul sınavlarının örgüte önceden ulaştırıldığı gibi bilgileri anlatıyor. Örgüt onu uzaklaştırıyor. Daha sonra da teslim olarak yine tüm bildiklerini anlatmıştır. Sürekli devlete bildiklerini anlatma konusunda TCK'nin etkin pişmanlık hükümlerinin cezasızlık yasasını tam anlamıyla yerine getirmiştir. Bir hukukçu olarak ceza verilirse, verilen bilgilere rağmen örgüt üyeliğinden etkin pişmanlık hükümleri kimseye uygulanmıyor diye düşünürüm. Kendisi hakkında ceza verilmesine yer olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

KENDİLİĞİNDEN GÖNÜLLÜ GELDİ VE ÖRGÜT HAKKINDA YETERLİ BİLGİ VERDİ

Mahkeme heyeti, sanık hakkında FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan dava açılmışsa da dosya kapsamında sanığın ABD'den kendiliğinden gönüllü olarak geldiği anlaşıldığından ve sanığın örgütün yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ile ilgili yeterli mahiyette bilgi verdiği kabul edildiğinden TCK'nin 221/3,4 maddeleri uyarınca hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Heyet, sanık hakkında 1 yıl süreyle denetimli serbestlik uygulanmasına da hükmetti. Sanık hakkında adli kontrol tedbirlerinin bu karar kesinleştiğinde kaldırılmasına karar verildi.

KEYNES: BÖYLE BİR KARARI HERKES BEKLER

Duruşma çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine David Keynes, "Böyle bir kararı herkes bekler. Amerika'ya iki hafta içinde döneceğim" dedi. Avukatı Abdurrahman Bayramoğlu da "Beklediğimiz bir karardı. Kendisinin devlete örgüt hakkında bildiklerini anlatması karşısında ceza yasası zaten ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğini söylüyor. Mahkeme de bizim savunmamıza uygun olarak ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi" dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 17 Aralık 2020 tarihinde yakalama kararı çıkarılan David Keynes, itirafçı olmak için avukatı aracılığıyla başvuruda bulunmuştu. 9 Haziran 2021 İstanbul'a gelen Keynes, gözaltına alınarak 14 Haziran 2021'de tutuklandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede David Keynes'in, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, Keynes'in Türk vatandaşıyken adının Alpaslan Demir olduğu ve Türk vatandaşıyken aynı zamanda Amerikan vatandaşlığını da kazandığı ve bu sırada ismini David Keynes olarak değiştirdiği, böylece çifte vatandaş ve çift isimli olduğu tespit edildiği kaydedildi. David Keynes hakkındaki ilk duruşma, 6 Ekim 2021'de İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savunmasını yapan Keynes'in, tutukluluk incelemesi ise 3 Kasım 2021'de yapıldı. Mahkeme, sanık Keynes'in tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.