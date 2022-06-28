ByLock'un lisans sahibi David Keynes için istenen ceza belli oldu
ABD vatandaşı olduktan sonra ismini değiştiren ve FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olduğunu kabul eden Keynes'in 15 yıla kadar hapsi istendi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan David Keynes hakkında savcı mütalaasını verdi.
Savcı, sanık Keynes'in FETÖ üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalandırılmasını talep etti.
Keynes'in son sözünü alarak karar arası veren mahkeme heyeti, müzakerenin ardından üye hakimin tayini nedeniyle duruşmayı erteleme kararı aldıklarını belirtti.
Duruşma adli tatil sonrasına bırakıldı.
GEÇEN YIL ADLİ KONTROLLE TAHLİYE OLMUŞTU
Alpaslan Demir, geçtiğimiz yıl 9 Haziran'da, itirafçı olmak amacıyla savcılığa başvurupu yapıp ABD'den Türkiye'ye gelmiş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İtiraflarında, adının Alpaslan Demir olduğunu, ABD vatandaşlığına geçince ünlü iktisatçıdan esinlenip David Keynes ismini aldığını söylemişti.
Demir, geçen yıl 3 Kasım'da görülen duruşmada, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
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