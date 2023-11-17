'Cafer Koçyiğit' haberimize erişim engeli getirildi: Kişilik haklarını zedeliniyormuş!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 16:43

Güncelleme: 17.11.2023 - 16:43

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 15 Kasım’da verdiği kararla, "Bu müdürü kim koruyor? Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde çocuk istismarını savunan Koçyiğit hâlâ görevde!” başlıklı haberimize, Cafer Koçyiğit’in ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Kararda şöyle denildi:

"Dosya kapsamı, erişimin engellenmesi talep edilen yayın içeriği ve itiraz dilekçesi incelendiğinde; haber metninde çocuk istismarını savunan Koçyiğit şeklinde ifadeye yer verildiği, ifadenin başvuranın kişilik haklarını zedeleyici mahiyette olduğu anlaşılmakla talepte bulunan vekilinin itirazının kabulü ile İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 2023/12060 D.iş sayılı kararının kaldırılmasına ve talebe konu yayın içeriğine 5651 Sayılı Yasanın 9.maddesi gereğince erişimin engellenmesine dair aşağıdaki karar verilmiştir.

“https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/bu-muduru-kim-koruyor-cagaloglu-anadolu-lisesinde-cocuk-istismarini-2140769” içeriğine erişimin engellenmesine ve içeriğin çıkarılmasına, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kesin olmak üzere karar verildi."

Erişim engeli getirilen haberimizde, Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit hakkında, Hiranur Vakfı davasında attığı "İmansızlar siz iftira atmaya karalama yapmaya devam edebilirsiniz!" tweeti nedeniyle soruşturma başlatıldığı hatırlatılıyordu. Çocuk istismarını savunan müdür hakkında Aralık 2022’de görevden alma kararı verildiği hatırlatılan haberde, Koçyiğit hakkında görevden alınma kararının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen kararın uygulanmadığı ve hâlâ müdürlük koltuğunda oturduğu belirtiliyordu.