Çocuk istismarını savunan Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdürü Cafer Koçyiğit kimdir?

Yayınlanma: 02.06.2023 - 22:51

Güncelleme: 02.06.2023 - 22:52

Cağaloğlu Anadolu Lisesi 165. Dönem mezunlarının mezuniyet töreni dikkat çeken anlara sahne oldu. Daha önce Hiranur Vakfı'ndaki çocuk istismarında failden yana tutum alan lisenin müdürü Cafer Koçyiğit, bu kez de tören sırasında AKP propagandası yapmaya kalkıştı. Öğrenciler, Koçyiğit'i sırtlarını dönerek protesto etti. Cafer Koçyiğit, mezuniyet töreninde veliler tarafından da protesto edildi. Cafer Koçyiğit'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

CAFER KOÇYİĞİT KİMDİR?

Cafer Koçyiğit, 1975'te Nevşehir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansımı Sabahattin Zaim Üniversitesi-Marmara Üniversitesi ortak programıyla Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yaptı

2000 yılında başladığı eğitimcilik hayatına 2007 yılından itibaren çeşitli okullarda müdür yardımcılığı, kurucu müdürlük ve müdürlük yaparak devam etti. 2022 yılı Mart ayında Cağaloğlu Anadolu Lisesi´ne müdür olarak atandı.