İstismarı savunan Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdürüne protesto

Yayınlanma: 02.06.2023 - 22:07

Güncelleme: 02.06.2023 - 22:07

Cağaloğlu Anadolu Lisesi 165. Dönem mezunlarının mezuniyet töreni dikkat çeken anlara sahne oldu.

Daha önce Hiranur Vakfı'ndaki çocuk istismarında failden yana tutum alan lisenin müdürü Cafer Koçyiğit, bu kez de tören sırasında AKP propagandası yapmaya kalkıştı. Öğrenciler, Koçyiğiy'i sırtlarını dönerek protesto etti.

Cafer Koçyiğit, mezuniyet töreninde veliler tarafından da protesto edildi.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi altı yaşındayken “evlendirmesi” ülke gündeminde infial yaratırken İstanbul’daki Cağaloğlu Anadolu Lisesi (CAL) Müdürü Cafer Koçyiğit tepki çeken bir paylaşım yapmıştı.

Koçyiğit paylaşımında, “Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. (Hucurat: 6) Bu ayet İman edenlere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya karalama yapmaya devam edebilirsiniz!” ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gerici müdüre çok sayıda tepki gelirken Milli Eğitim Bakanlığı da sosyal medya paylaşımları nedeniyle müdür hakkında soruşturma başlatmıştı.

"SÖZLERİM ÇARPITILDI"

Hakkında açılan soruşturma sonrası velilerin bulunduğu mesajlaşma uygulamasına bir açıklama gönderen müdür ise şu ifadeleri kullanmıştı:

“Son günlerde toplumda infiale sebep olan mevhum olaydan ötürü hiç istemediğim bir şekilde sosyal medyadaki bazı paylaşımlarım bu olay ile çarpıtılıp örtüştürülerek yorumlanmaktadır. Allah’ın lanetinin bu alçak fiili yapanların ve destekleyenlerin üzerine olmasını temenni ettiğim böyle bir olayda Hucurat Suresi’nin 6. ayetinin bambaşka yerlere çekilerek yorumlanmasını üzüntüyle karşılamaktayım. Bir kız çocuğu babası olarak, olayın tez zamanda açıklığa kavuşturularak ilgisi olan herkesin gerekli cezaları alması en büyük temennimdir.”