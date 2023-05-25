Çağdaş Bayraktar’a Demirkent ödülü
Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından “iletişim”, “tarih” ve “sosyal farkındalık oluşturulmasına katkı” başlıkları altında, üç ana dalda verilen "Demirkent Ödülleri" töreninin dördüncüsü dün gerçekleştirildi. Gazetemiz muhabiri Çağdaş Bayraktar’a ödül verildi.
Dünya gazetesinin kurucusu M. Nezih Demirkent ile eşi ünlü tarihçi Prof. Dr. Işın Demirkent’in anısını yaşatmak amacıyla Didem Demirkent tarafından kurulan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından “iletişim”, “tarih” ve “sosyal farkındalık oluşturulmasına katkı” başlıkları altında üç ana dalda verilen “Demirkent Ödülleri” dün İş Sanat’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Gecede gazetemizin muhabiri Çağdaş Bayraktar, “Baba ben de öleceğim” başlığını taşıyan ve deprem bölgesinin çarpıcı gerçeğini yansıtan haberiyle “sosyal farkındalık oluşturma kategorisi”nde Yazılı Medya Ödülü’nün sahibi oldu.
Bayraktar, ödülünü alırken yaptığı konuşmasında deprem bölgesinin özellikle Hatay’ın unutulmaması gerektiğine dikkat çekerek herkesi dayanışmaya davet etti.
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