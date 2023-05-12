Arda Turan'a "Türk Futboluna Katkı" ödülü

Yayınlanma: 12.05.2023 - 17:29

Güncelleme: 12.05.2023 - 17:29

Barcelona, Atletico Madrid, Galatasaray gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Arda Turan, 'Türk Futboluna Katkı' ödülü aldı.

Profesyonel futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik adamlık serüvenine Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da başlayan Turan, Quality of Magazine tarafından bu ödüle layık görüldü.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ödül törenine antrenman programından dolayı katılamayan Arda Turan'a ödülü, daha sonra takdim edilecek.