Çağlayan Adliyesi önünde bir yurttaş, "Adalet arıyorum" diyerek soyundu

19 Ekim 2021 Salı, 14:28

Tokat'tan İstanbul'a 6 yıldır adalet aramak için geldiğini belirten İrfan Erçıktı isimli yurtttaş, İstanbul Adliyesi önünde soyunup isyan etti.

Dokuz Sekiz'de yer alan habere göre, polisin müdahale ettiği İrfan Erçıktı, cebindeki 60 lirayı göstererek "Öleyim mi ben" diye feryat etti. Erçıktı "Bu ülkede adalet yok mu? Adalet bakanımız duysun beni. Yeter artık gelsin adalet ben nasıl yaşayayım" diyerek isyanını sürdürdü.

Polisin "seninle sabah konuştuk" demesi üzerine "Ben herkesle konuştum, CİMER'e yazdım sonuç yok" diyerek cevap veren Erçıktı, polisin üstünü giymesi talebini "Giysem ne olacak, soyunmak suç mu? Zaten soydular beni" diyerek geri çevirdi.

İrfan Erçıktı, polis tarafından alandan uzaklaştırıldı.