Çağlayan Adliyesi önünde bir yurttaş, "Adalet arıyorum" diyerek soyundu

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünde İrfan Erçıktı isimli yurttaş, "Adalet arıyorum" diyerek soyundu. Polisin müdahale ettiği Erçıktı, alandan uzaklaştırıldı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2021 Salı, 14:28
Çağlayan Adliyesi önünde bir yurttaş,
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Tokat'tan İstanbul'a 6 yıldır adalet aramak için geldiğini belirten İrfan Erçıktı isimli yurtttaş, İstanbul Adliyesi önünde soyunup isyan etti.

Dokuz Sekiz'de yer alan habere göre, polisin müdahale ettiği İrfan Erçıktı, cebindeki 60 lirayı göstererek "Öleyim mi ben" diye feryat etti. Erçıktı "Bu ülkede adalet yok mu? Adalet bakanımız duysun beni. Yeter artık gelsin adalet ben nasıl yaşayayım" diyerek isyanını sürdürdü.

Polisin "seninle sabah konuştuk" demesi üzerine "Ben herkesle konuştum, CİMER'e yazdım sonuç yok" diyerek cevap veren Erçıktı, polisin üstünü giymesi talebini "Giysem ne olacak, soyunmak suç mu? Zaten soydular beni" diyerek geri çevirdi.

İrfan Erçıktı, polis tarafından alandan uzaklaştırıldı.


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