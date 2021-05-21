Yoksulluk manzaraları: Karpuz dilimle, salatalık gramla

21 Mayıs 2021 Cuma, 09:44

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de ziyaret ettiği semt pazarında pazarcı esnafına bir dokundu, bin ah işitti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in hayırlı işler temennisinde bulunduğu esnaf, vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirterek, “Pazara gelenlerin sayısı giderek azalıyor. Vatandaşta alışveriş yapacak para kalmadı” dedi.

GRAMLA SALATALIK

Niğde merkezdeki Perşembe pazarında uzun yıllardan bu yana sebze sattığını belirten bir pazarcı, “Satışlarımız bu dönemki kadar düşük olmadı. Eskiden 10 ton salatalığı bir pazarda satardım. Şimdi 1 ton bile satamıyorum. Daha önce 3-5 kilo salatalık alan vatandaş artık yarım kilo tarttırıyor, hatta gramla salatalık alanlar var” diye konuştu.

PAZARCI DİLİMLE KARPUZ SATIYOR

Kamyonetinin kasasını karpuz tezgahı olarak kullanan bir pazarcı esnafı ise vatandaşın artık karpuzu bile dilimle aldığını belirterek, “Ben yıllardır pazarcılık yaparım ilk kez dilimle karpuz satmaya başladım. Vatandaş karpuzu dilimletip tarttırıyor ve streçle sardırıp filesine koyuyor. Ben ilk kez semt pazarının bu kadar kötü gördüm. Çünkü vatandaşın alacak gücü kalmadı. Eskiden 2-3 tane karpuz alan vatandalar şimdi karpuzu dilimletip alıyor” şeklinde konuştu.

3.5 liraya aldıkları karpuzun kilosunu 4 liraya bile satamadıklarını belirten pazarcı esnafı, “Orta boy bir karpuz 12-13 kilo geliyor. O da 50-60 lirayı buluyor. Vatandaş bir karpuza 50-60 lira veremeyeceği için ne yazık ki karpuzu dilimletip alıyor” ifadelerini kullandı.

KURTARIN BİZİ SAYIN VEKİLİM

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ve meslek gruplarına göre 3 bin lira ila 5 bin lira arasında destek alacak esnaf kapsamına girip girmediğini öğrenmek için ilgili kurumlara müracaat ettiğini de söyleyen karpuz satıcısı, “Kamyonetim olduğu için bana destek ödemesi yapılmayacağı söylendi. Kamyonetin nakliye aracı olarak kullanıldığı için ödeme yapılmayacağı ifade edildi. Benim fabrikam mı var da nakliye yapayım? Bu kamyonet 4 aydır boş duruyor. Vallahi bittik, billahi bittik 6,5 lira olan mazotun litresi 7 lira 25 kuruşa çıktı. Biz ne yapacağız? Nasıl geçineceğiz? Bizi kurtarın sayın vekilim” diyerek dert yandı.

"EKONOMİK SIKINTININ NET GÖSTERGESİ"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Niğde’deki Pazar yerinde karşılaştığı tablonun, tüm ülkenin bir gerçeği olduğuna işaret ederek, “Ben de yıllardır ilk kez salatalığın gramla, karpuzun ise dilimle satıldığına şahit oldum. Bu durum, ülkemizin geldiği ekonomik sıkıntının net bir göstergesidir. Ne yazık ki vatandaşlarımızın çoğu pazara bile gidecek durumda değil. Çünkü, pazara gelen vatandaşların sayısında ciddi oranda bir azalma olduğuna da tanıklık ediyoruz” şeklinde konuştu.

"SİYASİ İKTİDAR YANGINI GÖRMELİ"

Gürer, maliyetlerin artıp alım gücünün düştüğü için sorunların arttığını belirterek, “Siyasi iktidar bu vahim tabloyu görmezden gelerek, halen pembe tablo çizmeye devam ediyor. Gündemi değiştirerek, sorunların üstesinden gelebileceğini düşünen siyasi iktidar, mutlaka Pazar yerlerindeki yangını görüp, iş işten geçmeden sorunların çözümüne yönelik adımlar atmalıdır” ifadelerini kullandı.

"ESNAF DA PERİŞAN"

CHP Milletvekili Niğde Ömer Fethi Gürer, kent merkezinde esnaf ziyareti de gerçekleştirdi. Yeni Çarşı, Eski Vali Konağı Caddesi, Akmedrese Sokak ve Mezbaha Caddesi’nde esnaf gezen Gürer’in karşılaştığı tablo, pazaryerlerinden farklı değildi.

"GÜNÜ KURTARAMIYORUZ"

Çok sayıda esnafın korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olduğu caddelerde, ‘satılık’ ve ‘Kiralık’ yazılı tabelalardaki artış dikkat çekerken, ‘gel-al’ ve ‘paket servisi’ gibi uygulamalarla dükkanını açan esnaf ise günü bile kurtaramamaktan dert yandı.

"KİRAYI BİLE ÖDEYEMİYORUZ"

Gürer’e dert yanan esnaflar, “Siftah yapmadan kepenk kapattıklarını” belirtti. Ekonomik krizin etkilerinin üst seviyede görülmeye başlandığını belirten esnaflar, “Vatandaş teme ihtiyaçlarını bile almaya zorlanıyor. Esnaf olarak bizler ise dükkan kiramızı bile ödeyemez duruma geldik” şeklinde konuştular.