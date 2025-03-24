Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:19

Güncelleme: 24.03.2025 - 11:43

Bu sabah yapılan operasyonlarda NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Sendika.org muhabiri Zişan Gür, gazeteci Gökhan Kam, İzmir'de foto muhabir Murat Kocabaş ve BirGün yazarı Barış İnce gözaltına alındı. Peki, Zeynep Kural kimdir? Gazeteci Zeynep Kural neden gözaltına alındı?

ZEYNEP KURAL KİMDİR?

Zeynep Kuray 1978 yılında doğdu. Kuray, Dev-Genç'in hapisteki kurucularından aktivist Sarp Kuray ile tiyatro oyuncusu Ayşe Emel Mesçi'nin kızıdır. Kuray, küçük yaşta ailesiyle Fransa'ya gitmek zorunda kaldı. Yılmaz Güney'in Fransa'da sürgündeyken çektiği Duvar filminde bir çocuğu canlandırdı. Kuray, 2008 yılında BirGün için muhabirlik yapmaya başladı . 2010 yılında ANF için yazmaya başladı. 20 Aralık 2011'de, PKK bağlantılı KCK'nın üyesi olduğu iddiasıyla KCK soruşturması kapsamında tutuklandı . Yüksekova'daki olayları araştırdığı iddiasıyla 15 Nisan 2015'te tekrar tutuklandı, ancak aynı gün serbest bırakıldı. 10 Mayıs 2020'de Eminönü'ndeki protestoları takip ederken gözaltına alındı. Ardından, 13 Mart 2019'da ifadesinin ardından serbest bırakıldı

ZEYNEP KURAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

DİSK Basın-İş'in açıklamasına göre, bu sabah yapılan operasyonlarda NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Sendika.org muhabiri Zişan Gür, gazeteci Gökhan Kam, İzmir'de foto muhabir Murat Kocabaş ve BirGün yazarı Barış İnce gözaltına alındı.