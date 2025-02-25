Çağrı görüntülü mü olacak? DEM Partili Bakırhan'dan flaş 'İmralı' açıklaması

Yayınlanma: 25.02.2025 - 13:41

Güncelleme: 25.02.2025 - 13:54

Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis’te partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kars Kağızman'a atanan kayyıma tepki gösteren Bakırhan, "Halkın iradesini gasp eden anlayışı kınıyorum. Yanlış bir yoldan gidiyorsunuz. Bu kumpasçı akıldan inşallah bir gün kurtulacağız. Biz önemli bir barış çabasının haysiyeti için yaşıyoruz. Bu kayyum atayanlar ne için yaşıyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Herkesi haysiyete çağırıyoruz" dedi.

'ACI DOLU DÖNEMİ KAPATABİLİRİZ'

"Bir dönüm noktasındayız. Türkiye ve Orta Doğu halklarının kaderini değiştirecek yeni bir döneme giriyoruz" diyen Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

"100 sene önce kurulan ulus-devlet, kurtuluş mücadelesine ters düştü. 100 yıldır sistem tek tipleştirmek istedi ama başaramadı. Kürtlerin mücadelesi bu tek tipleştirmeye sığmadı. Bu renkli mozağin bir arada yaşamasının mücadelesini yürütüyoruz. Umutlandığımız anda beyefendiler başka şeyler yapıyor. Bu zulüm karşısında duran ve kendi kimliğini yaşatan Kürtlere, Alevilere, devrimcilere bin selam olsun. Dayanarak bugünlere geldiler. Hem bir olalım diyorsunuz, hem de bir olmak istediğiniz insanların varlığını inkar ediyorsunuz. Varlığını inkar ettiğiniz halklarla nasıl bir olacaksınız?

Yok sayanlara karşı barışı bile mümkün hale getirmek büyük başarıdır. Barışı mümkün hale getirenlere bin selam olsun. Bugün artık demokratik, müreffeh bir Türkiye asrına başlayabiliriz. Bunun koşulları var. Bu kötücül aklın ortaya koyduklarını tartışmayacağız. İsimlerimiz, dillerimiz farklı olabilir ama çektiğimiz acının yükü hepimiz için aynıdır. Modern Türkiye tarihinin en acı dolu dönemini kapatabiliriz."

'HERKESİN GÖZÜ ÖCALAN'IN YAPACAĞI AÇIKLAMADA'

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yapması beklenen çağrının heyecanla beklendiğini ve pek çok farklı kesimden mesajlar aldıklarını belirten Bakırhan, şöyle devam etti:

"Herkesin gözü Öcalan'ın yapacağı açıklamada. Dünyanın dört bir yanından bize mesajlar geliyor. Herkes ne olduğunu soruyor, herkes heyecanlı. Bu halk kavga etmeden birlikte yaşamak istiyor. Biz kritik bir kavşakta olduğumuzu bilerek bunun yoğunluğuna uygun şekilde çalışıyoruz. Kürtler bir arada. Sayın Barzani de Öcalan'ın perspektifini desteklediğini söyledi. Bu tarihi duruşa kıymet verin."

'ÖCALAN'IN YAPACAĞI ÇAĞRI, TARİHİN BARIŞA DÖNÜK YÜZÜNÜ CANLANDIRACAK'

"Sayın Öcalan'ın önümüzdeki günlerde yapacağı çağrı tarihin barışa dönük yüzünü canlandıracak önemli bir adım olacaktır" diyen Bakırhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tarihi çağrı hepimize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Rotamız demokrasi, rehberimiz barış olsun. Umarım Kürtler'in samimi olduğu kadar, bu ülkeyi yönetenler de duyarlı olurlar."

ÇAĞRI GÖRÜNTÜLÜ MÜ OLACAK?

Bakırhan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakırhan, PKK elebaşı Öcalan'dan gelecek çağrının görüntülü olmasını temenni ettiklerini belirterek, "Daha sağlıklı ve inandırıcı olması için görüntülü olmasını temenni ederiz ama bu meseleler iktidarın, Öcalan'la birlikte karar vereceği bir şeydir, bir hal yolu bulunur. Ben iktidarın da bu meselenin daha inandırıcı ve kapsayıcı olmasını düşünerek bir karar vereceğini düşünüyorum" dedi.

Bakırhan, görüntülü çağrıya ilişkin olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un mevzuata uygun olmadığı yönündeki açıklamaları için, "Memlekette birçok konuda mevzuat yarılıyor. Böylesine tarihi bir çağrının formülü bulunsun diyorum. Bulunacağına da inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BAŞVURU YAPILMIŞTIR"

Çağrının tarihine ilişkin, "Bir çağrı olacak bu kesin ama tarihi hakkında bir şey söyleyemiyorum" ifadelerini kullanan Bakırhan 3. görüşme için başvuru yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya ise, "Bunlar teknik mevzuatlar, başvuru yapılmıştır. Heyetimiz başvuru yaptığı için onlar adına bir şey demeyeyim" dedi.

Bakırhan'ın bu açıklamasının ardından parti yönetiminden açıklama geldi. Açıklamada, başvurunun hazırlıklarının sürdüğü ve resmi olarak henüz yapılmadığı bildirildi.