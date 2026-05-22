'Çağrıldığınızda gelmeye hazır mısınız?' demişti... Özgür Özel'den bu akşam için 'saat'li çağrı: 'Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum!'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” ile sakatlandığı gerekçesiyle iptaline karar vermesinin ardından CHP yönetimi dün ve bugün olağanüstü toplandı.

Kararın ardından parti içinde ve muhalefet cephesinde peş peşe açıklamalar gelirken, CHP'deki hareketlilik de sürüyor. Demokrasi darbesine tepkiler artarak devam ediyor.

"ÇAĞRILDIĞINIZDA GELMEYE HAZIR MISINIZ?" DEMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 38’inci Olağan Kurultay hakkında verilen hukuksuz karar sonrası Genel Merkeze gelerek partisine sahip çıkan yurttaşlara ve kendisini ekranları başından takip eden milyonlara seslenmişti.

Özel, buradaki açıklamasında "Yarın mücadele için, direniş için, tarihe geçmek için çağrıldığınızda gelmeye hazır mısınız? Meydanları bırakmamaya hazır mısınız? Meydandan anlamazlarsa, yürüyüşe geçmeye hazır mısınız? O zaman şimdi gidin yatın, onlar düşünsün. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Birlikte yürüyecek miyiz? Birlikte yürüyecek miyiz? Hadi o zaman yürüyelim arkadaşlar" demişti.

ÖZEL'DEN 'SAAT'Lİ ÇAĞRI GELDİ

Son olarak CHP lideri Özgür Özel'den bu akşam için kritik bir hamle geldi.

Özel, yurttaşları bu akşam saat 20.30'da CHP Genel Merkezi'ne çağırdı.

CHP lideri, X'ten yaptığı paylaşımda "Bu darbe CHP’nin meselesi değildir. Mesele milletin meselesidir! Bu akşam, ülkesini seven herkesi direnmeye, tarihi yeniden yazmaya davet ediyorum!" dedi.

Özel'in paylaşımı şöyle: