BAE açıklamaları AKP'de rahatsızlık yaratan ve görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama
Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) ilgili açıklamasıyla krize neden olan ve görevden alınan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) ilgili açıklamaları parti yönetiminde tepkiye neden olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı. Özkan'ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un getirilmesine karar verildi. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı Yılmaz Tunç, kendisine telefonla bilgi verildiğini söyleyerek; "Hayırlısı olsun" yorumu yaptı.
Tunç, Adalet Komisyonu Başkanlığı görevini de bırakacağını ekledi. Öte yandan Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Abdullah Güler'in, Adalet Komisyonu Başkanlığı'na getirileceği de öğrenildi.
CAHİT ÖZKAN: ASLOLAN MAKAM VE MEVKİ DEĞİL
Görevden alınan Özkan ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Özkan, "Sayın Grup Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, dört yıldan beri yürüttüğüm AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimden affımı istirham etmiş bulunmaktayım. Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim" ifadelerine yer verdi.
Özkan'ın açıklaması şu şekilde:
"Sayın Grup Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, dört yıldan beri yürüttüğüm AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimden affımı istirham etmiş bulunmaktayım.
Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim.
AK Parti'de aslolan makam ve mevki değil görev ve sorumluluklardır.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir nefer olarak her daim görev ve sorumluluklarımı sonuna kadar yerine getirmek için tüm gayretimle çalışmalarıma devam edeceğim.
Saygılarımla"
May 19, 2022
NE OLMUŞTU?
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan'ın "Zor Ama Yine De Sor" serisinde, 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olmakla suçlanan BAE ile ilişkilerin yeniden kurulmasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Özkan, 14 Mayıs'ta yayınlanan videoda "Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri belki -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu" demişti.
ÇELİK: PARTİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMIYOR
Videonun yayınlanmasının ardından Twitter hesabından açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özkan'ın sözlerinin partisinin görüşlerini yansıtmadığını belirtmişti.
Çelik, "Grup Başkanvekilimiz Sayın Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.
ÖMER ÇELİK VE ERDOĞAN'LA FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMIŞTI
Daha sonra Cahit Özkan'ın istifasının istendiği fakat istifa talebine karşı çıktığı iddia edilmişti. Özkan'ın TBMM'de 16 Mayıs günü düzenleyeceği basın toplantısı da iptal edilmişti.
Özkan, dün Ömer Çelik'le yan yana oldukları fotoğrafı "Sıkı dostlar arasına kimse giremez…" ifadesiyle paylaşarak sorun olmadığı mesajı vermişti.
Sıkı dostlar arasına kimse giremez… pic.twitter.com/6ysu141VyA— Cahit ÖZKAN (@avcahitozkan) May 18, 2022
Cahit Özkan aynı gün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğrafını da Abdurrahim Karakoç'un "Beden ölür, çürür, cana bakın siz./Kim kiminle yürür, ona bakın siz./Bırakın dönsün dönme dolaplar./Haktan hakikatten yana bakın siz" dizleriyle paylaşmıştı.
Beden ölür, çürür, cana bakın siz.— Cahit ÖZKAN (@avcahitozkan) May 18, 2022
Kim kiminle yürür, ona bakın siz.
Bırakın dönsün dönme dolaplar.
Haktan hakikatten yana bakın siz.#AbdurrahimKarakoç pic.twitter.com/JHq8oWHOoK
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