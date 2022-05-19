Son Dakika: AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı

19 Mayıs 2022 Perşembe, 18:09

Geçtiğimiz hafta “BAE teslim oldu” diyerek büyük krize neden olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın sözleri pahalıya mal oldu.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Özkan'ın görevinden alındığı Grup Başkanı İsmet Yılmaz tarafından tebliğ edildi. Yılmaz, Özkan'dan boşalan koltuğa Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un geldiğini yine telefonla arayarak bildirdi.

Tunç, “Şu anda bir cenaze namazındayım, Grup Başkanımız İsmet bey arayarak tebliğ etti. Hayırlı olsun” demekle yetindi.

“YAHU BENİM ÇIKARIM NEYİ GEREKTİRİYORSA…”

YouTube'da Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hakkında açıklamalar yapmıştı.

Cahit Özkan, şunları söylemişti:

15 Temmuz'un mademki finansörü, mademki Türkiye'ye kast eden FETÖ terör örgütü ve Türkiye düşmanlarının finansörü, Birleşik Arap Emirlikleri. Esas sormamız gereken soru şu: Biz buna inanıyoruz, siz inanıyor musunuz? Biz de inanıyoruz. O zaman siz niye Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber ilişki kurmamızı istediniz?





Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bize ‘Niye Birleşik Arap Emirlikleri’ni dışlıyorsunuz?' dedi. Sanki Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın tek uluslararası süjesi ve onlarla ilişki kurmadık diye Türkiye uluslararası toplumda yalnızlaştığı ifadelerini kullandılar. Yahu benim çıkarım neyi gerektiriyorsa…

“BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ TESLİM OLDU”

Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.

ÖMER ÇELİK: PARTİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMIYOR

Cahit Özkan'ın geçtiğimiz hafta yayımlanan bu açıklamalarına, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten 15 Mayıs günü eleştiri gelmişti. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir” ifadelerini kullanmıştı.

FOTOĞRAF DA KURTARAMADI

AKP'li Özkan, BAE sözlerinin ardından AKP grubu tarafından eleştirilmiş, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması sonrası, tartışmaların ardından koruduğu sessizliğini Çelik ile paylaştığı fotoğraf ile bozmuştu.

Twitter hesabından Çelik ile çekildiği bir fotoğrafı yayınlayan Özkan, "Sıkı dostlar arasına kimse giremez…" ifadelerini kullanmıştı. Özkan'ın bu paylaşımı görevden alınmasına engel olamadı.