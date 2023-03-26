Çalışanı da emeklisi de açlık sınırının altında: Yoksullukta eşitlendik!

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 04:00

İktidar, çalışanı da emekliyi de yoksullukta buluşturdu. Türkiye’deki 14 milyona yakın emeklinin en az 10 milyonu, 16 milyon işçinin en az 9 milyonu açlık sınırının altında aylık ve ücret alıyor. Meclis’e sunulan torba teklifle en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkarılıyor. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın açıklamasına göre, 7 bin liranın altında emekli aylığı alan kişi sayısı 8 milyon 139 bin. 7 bin 500 liranın altında emekli aylığı alanların sayısı 8 milyon 796 bin. 8 bin liranın altında emekli aylığı alanların sayısı ise 9 milyon 898 bin. Türk-İş’in açlık-yoksulluk sınırı araştırmasına göre şubat itibarıyla açlık sınırı 9 bin 426 lira. Yoksulluk sınırının ise yanına bile yaklaşılamıyor.

ÖVÜNÜLEN ASGARİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre ocak itibarıyla Türkiye’de toplam 16.1 milyon işçi bulunuyor. Asgari ücret ise 8 bin 506 lira. İktidarın övündüğü asgari ücret de şu anda açlık sınırının yaklaşık bin lira altında kalıyor. Türkiye’de yaklaşık 8 milyon asgari ücretli işçi var. Asgari ücretin biraz üzerinde, açlık sınırı civarında ücret alan işçiler de dahil edildiğinde rakam 9-10 milyona çıkıyor. İşçilerin de büyük bir bölümünün ücreti açlık sınırının altında kalıyor.

MAAŞLARA ARTIŞ YAPILMALI



Memurların durumu işçi ve emekliye göre biraz daha iyi. Ancak onların ortalama maaşları da 13 bin liranın altında. Bunu memur konfederasyonları da dile getiriyor. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Talip Geylan kamu çalışanları için de seyyanen artış isterken, “Emeklilerimiz için yapılan seyyanen artışın, benzeri şekilde; en düşük ücreti 9 bin 453 TL, ortalama ücreti 12 bin 572 TL olan memurlarımız bakımından da gerçekleştirilmesi, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında bunalan çalışanlarımıza bir nebze de olsa rahatlama sağlayacaktır” dedi. Bu verilere göre, emekliler ile işçilerin büyük bir bölümümün aylık ve ücretleri açlık sınırının altında kalıyor. Veriler emeklinin de emekçinin de “yoksul” olduğunu gösteriyor.