Cambridge Analytica, hangi seçimi nasıl etkiledi?

Yayınlanma: 02.05.2023 - 18:43

Güncelleme: 02.05.2023 - 18:43

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Londra merkezli Cambridge Analytica şirketinin seçmen davranışlarına müdahalesini anımsatarak hükümete uyarılarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahretttin Altun ve ekibine hitaben yaptığı paylaşımda "Anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar" dedi.

Cumhuriyet TV'ye konuşan Bilişim Uzmanı Füsun Sarp Nebil, Cambridge Analytica şirketinin faaliyetlerini şöyle anlattı:

"9 Kasım 2016'da İngiliz gazetelerine tam sayfa bir ilan verildi. Cambridge Analytica isimli bir firma 'Brexit başarımız ve Trump'ı seçtirdiğimiz için çok gururluyuz' yazdı. Aslında bu firma bilinen bir firmaydı ama dikkat çekti. Bunlar Facebook verileri, araba satış verileri gibi bir sürü veriyi toplamışlar ve bu verilerden bir profil oluşturmuşlar. Trump ve Clinton o şeçimde 17 eyalette kafa kafaydı. Bu 17 eyalette insanların oylarını tersine çevirmek ya da kararsız seçmeni belli bir yöne yönlendirmek için operasyon yaptılar. Bunu yaparken topladıkları verilerle bu insanların hassas buldukları konulara çalıştılar ve bu insanlara mesajlar yolladılar. Mesela siyahi bir insana "Clinton bir restorana girdi, siyahi bir adam görünce yüzünü buruşturup çıktı" gibi bir haber oluşturup gönderdiler. 2 milyon sahte haber yarattıklarını söyleyebiliriz. O dönem öğrendik ki Trump taraftarları evleri ziyaret ederken ellerindeki tabletten gittikleri dairenin tüm hassas noktalarına bakıyormuş. Örneğin 1 numaralı dairedeki siyahi bir insansa ona 'Siyahilere dikkat edeceğiz' diyorlar. Göçmen karşıtıysa da ona uygun konuşuyorlar. Trump kıl payı kazandı. Daha sonra öğrendi ki Cambridge Analytica Afrikada, Doğu Avrupa ülkelerinde birçok seçime bu yolla katkıda bulunmuş. Bu rezaletlerin sonucunda haklarında davalar açıldı ve CEO'su da engellendi. Türkiye'de de birçok hassa konu var. Irk konusunda da var, din konusunda da var. Oy oranlarını değiştirmek için dezenformasyon yapıyor olabilirler. Ama bunu ıspatlamak zor."