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'Can al, yak ama tek kuruş vergi ödeme!': İzmir'in dağıtımcısı GDZ Elektrik 'imtiyaz'lı çıktı!

'Can al, yak ama tek kuruş vergi ödeme!': İzmir'in dağıtımcısı GDZ Elektrik 'imtiyaz'lı çıktı!

4.07.2025 13:41:00
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Haber Merkezi
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'Can al, yak ama tek kuruş vergi ödeme!': İzmir'in dağıtımcısı GDZ Elektrik 'imtiyaz'lı çıktı!

İzmir'deki orman yangınlarında bizzat Vali Süleyman Elban tarafından sorumlu gösterilen GDZ Elektrik'in üç yıldır Kurumlar Vergisi ödemediği ortaya çıktı.

İzmir'in birçok ilçesinde günlerdir süren yangınlar nedeniyle büyük orman kayıpları meydana geldi. Yangınların çıkış nedeniyle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban ise yangınların sebebinin elektrik hatları olduğunu söyledi.

Vali Elban, "İnsan kaynaklı ya da sabotajdan kaynaklı yangınımız yok. Hem Ödemiş hem Çeşme hem Seferihisar hem de Foça'daki yangınımız, elektrik hatlarından kaynaklı olarak çıkmış durumda" dedi.

Bizzat Vali tarafından dile getirilen bu sözlerin ardından gözler dağıtımcı şirket GDZ Elektrik'e çevrildi. Şirket açıklamasında, "yangınların hatlardan kaynaklandığına dair somut bilgi bulunmadığını" öne sürüldü. 

Öte yandan, İzmir ve Manisa’da faaliyet gösteren GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin son üç yıldır Kurumlar Vergisi ödemediği biliniyor. 

Yapılan sorgulamada, aynı şekilde bağlantılı Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş.'den de son üç yıllık süre içinde tahakkuk edilen Kurumlar Vergisi olmadığı görülüyor. 

Gazeteci Bahadır Özgür, şirkete uygulanan vergi imtiyazının görsellerini sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadeleri kullandı: 

"Soy, can al, yak ama tek kuruş vergi ödeme!

İzmir'de valinin de yangından sorumlu tuttuğu elektrik dağıtım şirketi GDZ Dağıtım hiç vergi vermiyor.

Onunla bağlantılı perakende satış şirketi Gediz Perakende de vermiyor.

Her ikisinin bağlı olduğu Aydem Elektrik de vermiyor. "


İlgili Konular: #orman yangınları #gdz elektrik

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