Can Atalay'dan 'Gezi' mesajı: 'Geleceğe yürüyenlerin ortak belleği'

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen hâlâ cezaevinde tutulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay Gezi Parkı Direnişi'nin 12'inci yıl dönümünde bir yazı kaleme aldı.

Gezi'nin Türkiye tarihinin en geniş katılımlı toplumsal hareketlerinden biri olduğunu ifade eden Atalay, "Gezi, geçmiş değil; geleceğe yürüyenlerin ortak belleğidir" dedi.

Can Atalay, Gezi Direnişi'nin Türkiye tarihinin en geniş katılımlı eylemlerinden biri olduğunu söylerken, "Gezi’nin hayaleti, baskının değil umudun simgesi olarak semalarda dolaşmaya devam ediyor" dedi.

Atalay'ın Gezi Direnişi için sosyal medya hesabından yayınlanan yazı şu şekilde:

"AĞAÇLARA SARILANLAR, SUSTURULMAK İSTENEN BİR HALKIN SESİ OLDULAR"

"Gezi, bugünlere ışık tutan bu toprakların en etkili demokratik halk hareketlerindendir. 12 yıl önce bir avuç insanın bir parka sahip çıkmasıyla başlayan Gezi Direnişi, kısa sürede milyonların ortak vicdanı haline geldi. O günlerde Taksim’de yükselen itiraz, sadece bir parkı değil, müşterek geleceğimizi, özgürlük ve eşitlik arzumuzu savunmanın sembolüydü.

Ağaçlara sarılanlar, çadırlarda direnenler, susturulmak istenen bir halkın sesi oldular. O direniş, topyekûn bir baskıya karşı vicdanın ve dayanışmanın gücünü gösterdi. Gezi, Türkiye tarihinin en geniş katılımlı toplumsal buluşmalarından biri oldu.”

"GEZİ’DE YİTİRDİKLERİMİZ EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZDE YAŞIYORLAR"

“Ulusalcılarla Kürt demokratların, laik çevrelerle antikapitalist Müslümanların, sosyalistlerin, feministlerin ve çevrecilerin yan yana durduğu o günler, toplumsal muhalefetin çoğulcu, barışçıl ve eşitlikçi bir çizgide nasıl buluşabileceğini gösterdi. O direniş sadece geçmişe ait değil; 'Çapulcuların Çocukları Büyüdü' pankartlarında, meydanlarda duran insan eylemlerinde, günümüzün demokratik taleplerinde yaşamaya devam ediyor.

Geçen yıllar içinde iktidarın baskısı büyüdü, demokrasi hedefinden uzaklaşıldı. Ancak Gezi’nin hayaleti, baskının değil umudun simgesi olarak semalarda dolaşmaya devam ediyor. Gezi’de kaybettiğimiz canlarımızın anıları, bugün hâlâ eşitlik ve özgürlük yolunda yürüyen milyonlara ışık tutuyor.

Gezi’de yitirdiklerimiz eşitlik ve özgürlük mücadelemizde yaşıyorlar. Gezi, geçmiş değil; geleceğe yürüyenlerin ortak belleğidir. Ortak belleğimizi, mücadelemizin simgeleşmiş hali yitirdiklerimizi unutmadık, unutturmayacağız."