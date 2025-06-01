Can Atalay'dan 'Gezi' mesajı: 'Geleceğe yürüyenlerin ortak belleği'

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen hâlâ cezaevinde
tutulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay Gezi Parkı Direnişi'nin 12'inci yıl dönümünde bir yazı kaleme aldı.
Gezi'nin Türkiye tarihinin en geniş katılımlı toplumsal
hareketlerinden biri olduğunu ifade eden Atalay, "Gezi, geçmiş değil; geleceğe
yürüyenlerin ortak belleğidir" dedi.
Can Atalay, Gezi Direnişi'nin Türkiye tarihinin en geniş
katılımlı eylemlerinden biri olduğunu söylerken, "Gezi’nin hayaleti,
baskının değil umudun simgesi olarak semalarda dolaşmaya devam ediyor"
dedi.
Atalay'ın Gezi Direnişi için sosyal medya hesabından
yayınlanan yazı şu şekilde:
"AĞAÇLARA SARILANLAR, SUSTURULMAK İSTENEN BİR HALKIN SESİ OLDULAR"
"Gezi, bugünlere ışık tutan bu toprakların en etkili
demokratik halk hareketlerindendir. 12 yıl önce bir avuç insanın bir parka
sahip çıkmasıyla başlayan Gezi Direnişi, kısa sürede milyonların ortak vicdanı
haline geldi. O günlerde Taksim’de yükselen itiraz, sadece bir parkı değil,
müşterek geleceğimizi, özgürlük ve eşitlik arzumuzu savunmanın sembolüydü.
Ağaçlara sarılanlar, çadırlarda direnenler, susturulmak
istenen bir halkın sesi oldular. O direniş, topyekûn bir baskıya karşı vicdanın
ve dayanışmanın gücünü gösterdi. Gezi, Türkiye tarihinin en geniş katılımlı
toplumsal buluşmalarından biri oldu.”
"GEZİ’DE YİTİRDİKLERİMİZ EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZDE YAŞIYORLAR"
“Ulusalcılarla Kürt demokratların, laik çevrelerle
antikapitalist Müslümanların, sosyalistlerin, feministlerin ve çevrecilerin yan
yana durduğu o günler, toplumsal muhalefetin çoğulcu, barışçıl ve eşitlikçi bir
çizgide nasıl buluşabileceğini gösterdi. O direniş sadece geçmişe ait değil;
'Çapulcuların Çocukları Büyüdü' pankartlarında, meydanlarda duran insan
eylemlerinde, günümüzün demokratik taleplerinde yaşamaya devam ediyor.
Geçen yıllar içinde iktidarın baskısı büyüdü, demokrasi
hedefinden uzaklaşıldı. Ancak Gezi’nin hayaleti, baskının değil umudun simgesi
olarak semalarda dolaşmaya devam ediyor. Gezi’de kaybettiğimiz canlarımızın
anıları, bugün hâlâ eşitlik ve özgürlük yolunda yürüyen milyonlara ışık
tutuyor.
Gezi’de yitirdiklerimiz eşitlik ve özgürlük mücadelemizde
yaşıyorlar. Gezi, geçmiş değil; geleceğe yürüyenlerin ortak belleğidir. Ortak
belleğimizi, mücadelemizin simgeleşmiş hali yitirdiklerimizi unutmadık,
unutturmayacağız."