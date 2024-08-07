Can Atalay için harekete geçiliyor: Numan Kurtulmuş Erkan Baş'a randevu verdi

Yayınlanma: 07.08.2024 - 16:21

Güncelleme: 07.08.2024 - 16:27

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı sonrası görüşme talebinde bulunan TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a randevu verdi.

Buna göre Numan Kurtulmuş ve Erkan Baş yarın saat 13.00’te Meclis’te Can Atalay gündemiyle bir araya gelecek.

14 AĞUSTOS İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde de CHP'nin Meclis grubuna TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumuna ilişkin olarak TBMM’nin 14 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağrılması görevi verildi.

Bu kapsamda en yüksek imza sayısı ile başvuru yapılması için TBMM’de bulunan siyasi partilerle de temas kurulacak.

"TAHLİYEYİ BEKLİYORUM"

Gezi Davası'nda aldığı ceza nedeniyle milletvekilliği düşürülen Can Atalay, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararı sonrası açıklama yapmış ve yaşananların ‘anayasa krizi’ olduğuna dikkat çekerek, “Tahliye edilmeyi ve zaten kaybettiğimi hiçbir zaman düşünmediğim vekilliğimin yeniden tanınmasını bekliyorum” demişti.

TİP MECLİS'E BAŞVURDU

AYM'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde sayılması talebiyle ilgili gerekçeli kararı 1 Ağustos Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. TİP, TBMM Başkanlığı’na başvurarak Atalay'ın özlük haklarının tesis edilmesini talep etmişti.