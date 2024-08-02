Erkan Baş'tan 'Can Atalay' açıklaması: 'TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmak için gerekli adımları atacağız'

Yayınlanma: 02.08.2024 - 22:32

Güncelleme: 02.08.2024 - 22:32

TİP Genel Başkanı Baş sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Can Atalay ve siyasi partilerin genel başkanları ile görüşme yaptığını ifade eden Baş, "Can Atalay milletvekilidir. Hakkında kesinleşmiş bir hüküm yoktur. TBMM’de gerçekleştirilen işlem hukuken yok hükmündedir. TBMM Başkanlığını konu hakkında gereğini yapmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KURTULMUŞ'UN OMUZLARINDADIR"

Sorumluluğun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un omuzlarında olduğunu ifade eden Baş, "Atalay'ın özlük hakları iade edilmeli, tahliye olup yemin etmesi ve görevine başlaması sağlanmalıdır" dedi.

Baş bunun sağlanmaması halinde TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmak için tüm siyasi partilerle gerekli adımları atacaklarını ifade etti.