Erkan Baş'tan 'Can Atalay' açıklaması: 'TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmak için gerekli adımları atacağız'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), TİP Milletvekili Can Atalay için "TBMM’nin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin işleminin yok hükmünde olduğuna dair" kararına ilişki sosyal medya hesabından yayımladığı videoda TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmak için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 22:32
Erkan Baş'tan 'Can Atalay' açıklaması: 'TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmak için gerekli adımları atacağız'
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TİP Genel Başkanı Baş sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Can Atalay ve siyasi partilerin genel başkanları ile görüşme yaptığını ifade eden Baş, "Can Atalay milletvekilidir. Hakkında kesinleşmiş bir hüküm yoktur. TBMM’de gerçekleştirilen işlem hukuken yok hükmündedir. TBMM Başkanlığını konu hakkında gereğini yapmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KURTULMUŞ'UN OMUZLARINDADIR"

Sorumluluğun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un omuzlarında olduğunu ifade eden Baş, "Atalay'ın özlük hakları iade edilmeli, tahliye olup yemin etmesi ve görevine başlaması sağlanmalıdır" dedi.

Baş bunun sağlanmaması halinde TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmak için tüm siyasi partilerle gerekli adımları atacaklarını ifade etti.


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